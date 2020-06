Oroscopo di oggi 3 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 3 giugno.

Scena astrologica gratificata dalla vivacità e dal senso dell’umorismo. L’atmosfera di armonia che riscontrate tra conoscenti, amici di vecchia data, fratelli e sorelle, vi aiuta a esprimere al meglio la vostra personalità. La buona posizione di Venere in Gemelli continua a regalarvi una fase di inizio estate in cui vi scoprite magnetici. Se state preparando le ultime interrogazioni, in vista della chiusura dell’anno scolastico, è possibile che oggi, Mercurio contrario vi renda difficile la memorizzazione dei dati e delle conoscenze acquisite.

Profilo di inizio estate che si caratterizza per un attimo di stanchezza fisica e psicologica. Niente di grave, in realtà, solo un po’ di accumulo dopo gli impegni degli ultimi tempi. Urano e Luna vi obbligano a essere più pacati e pazienti con la persona amata, che vi pone oggi qualche problematica in più del solito. Un benefico Giove si trova al vostro fianco per spalleggiarvi nello studio.

Orizzonte di buone prospettive e di forma psicofisica eccellente, dato che diverse forze planetarie si dispongono in angolo favorevole. Soltanto Marte e Nettuno, in angolo contrario, vi invitano a non trascurare i doveri familiari, presi come siete adesso dalla frenetica mobilità nel campo esterno delle relazioni e dei contatti. Coltivate un rapporto che di recente è sorto per voi fortuitamente e che vi sta riscaldando il cuore più di quanto avevate voi stessi previsto all’inizio. Mercurio, vostro vero nume tutelare, ospitato nel vicino Cancro, vi aiuta nella concentrazione se dovete sostenere esami, interrogazioni, concorsi.

Prospetto di inizio giugno per voi decisamente positivo. Il vostro rapporto d’amore si nutre, così, non solo di emozioni e poesia, ma anche di volontà di costruire e porre solide basi alla vostra storia. Mercurio in transito felice di congiunzione per il vostro segno vi favorisce nello studio delle materie linguistiche, umanistiche e letterarie.

In orbita contraria e dissonante incontriamo Urano, pianeta che vi sta un po’ strapazzando dal segno nemico amatissimo del Toro. Ottimi i rapporti con la famiglia grazie proprio allo splendido Mercurio che vi supporta. La fortunata angolazione di Venere in Gemelli porta piacevoli novità da un punto di vista sentimentale. Se siete ancora in cerca della vostra metà ideale, non perdete tempo. Un bel Sole dal segno amico intellettuale dei Gemelli vi rende decisamente concentrati.

I pianeti vi regalano ottimismo e fortuna, benessere psicofisico e prontezza di scatto decisionale. A contrastarvi Marte, astro che vi rende meno socievoli nelle compagnie di amici o di parenti che avete oggi attorno. Coltivate la bellezza dell’arte con la vostra dolce metà e vi lasciate tentare da visite nel verde della natura o dal contatto con il mare. Plutone è in alleanza con Giove, insieme vi danno una grossa mano, se siete in procinto di preparare concorsi, esami o interrogazioni per la fine dell’anno scolastico.

Uno splendido aspetto del Sole, ospitato al centro del segno amico dei Gemelli, è la ragione che rende questa giornata di inizio giugno indimenticabile. Molti di voi danno libero sfogo alla loro teatralità intrattenendo, facendo ridere e a volte anche commuovere, gli altri. Venere e il Sole, in tandem dal segno vostro fidato alleato dei Gemelli, vi danno lo sprint giusto per proporvi a chi vi piace. Influssi positivi di Saturno Aquario e del Sole nel segno amico dei Gemelli, vi rendono preparatissimi per le materie letterarie e umanistiche, se dovete affrontare interrogazioni o esami di fine anno scolastico.

Uno dei vostri pianeti governatori, Marte, è in aspetto molto positivo per il vostro segno, dal segno d’Acqua dei Pesci. La vostra energia scorpionica vi verrà insomma sempre in soccorso, permettendovi di fronteggiare ogni inconveniente. Urano, in posizione dissonante dal segno nemico amatissimo del Toro, non vi aiuta in una sintonia completa con la vostra dolce metà. È opportuno quest’oggi non andare dietro alcune questioni di principio. La vostra proverbiale e invidiabile memoria potrebbe non accompagnarvi alla perfezione, come di solito tende a fare.

Una danza di pianeti accompagna questa bella giornata di inizio estate. Fate attenzione, nell’esplosione del vostro successo, a non scordarvi o a non trascurare i vostri cari e tenete sempre su di loro la vostra mano protettiva. Coinvolgete la persona che avete scelto di avere accanto per la vita, con il vostro focoso entusiasmo, la simpatia così trascinante, la volontà di fondervi in una cosa sola. Siete in fase di preparazione di interrogazioni per la fine dell’anno scolastico? Un lucidissimo Saturno dall’Aquario vi fornisce la giusta concentrazione per fare una figura di primordine.

Cielo di inizio estate che vede raggrupparsi diversi pianeti per stimolare la voglia di misurarvi. La vostra forma fisica è abbastanza buona e illumina una bellezza che, nel caso delle giovanissime e dei giovanissimi, segue fedelmente i dettami della moda. Un bel Giove transita nel vostro segno e vi dà la capacità di entrare in contatto sincero e profondo con la persona amata, specie se vi trovate all’inizio di una storia e se nati in gennaio. Dovete sostenere interrogazioni risolutive per la fine dell’anno scolastico? Potete servirvi delle vostre impareggiabili abilità organizzative capaci di portarvi a un esito felice.

Venere e Mercurio, in splendido aspetto quest’oggi, dal segno dei Gemelli, vi regalano una giornata da non dimenticare e che sarà estremamente positiva. La Luna transita ancora per qualche giorno nel segno dello Scorpione, provocandovi un desiderio di armonia amorosa con la persona che avete al vostro fianco, che voi tanto desiderate. Saturno, pianeta della logica, in congiunzione vi sostiene adeguatamente se dovete affrontare interrogazioni di fine anno, esami, e concorsi.

Si alza un sipario in cui mettete in campo la voglia di divertirvi ed esprimere la vostra personalità. Il vostro cuore sente il bisogno di essere ascoltato. La ricerca della metà ideale vi obbliga a mettere in campo tutte le vostre energie psicofisiche, unite alle risorse segrete che possedete, da bravo segno d’Acqua. Se vi preparate per interrogazioni di fine anno, maggiore applicazione richiedono invece le discipline matematiche e scientifiche.