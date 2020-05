Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 28 maggio.

C’è aria di ristrutturazione nella vostra vita di coppia: è necessario impegnarsi per ridefinire i ruoli e infondere nuova linfa al feeling esistente tra i due partner. Vi impegnate per aggiudicarvi un’ambita committenza in ambito professionale, se avete abbracciato un’attività indipendente. Riuscite ad ottenere ciò che volete e con chi ha avuto la peggio mettete ora in luce tutta la vostra signorilità.

Plutone smuove le energie che abitano dentro di voi, contribuendo a far cadere le vostre resistenze razionali per dare spazio agli impulsi dell’eros. Sembra proprio siate sul punto di innamorarvi. Vi equipaggiate per trovare degni miglioramenti alla vostra condizione professionale, in particolare se festeggiate il vostro compleanno nel mese di maggio. Il nuovo che avanza sul vostro orizzonte potrà apparire momentaneamente insolito, ma sarà per voi straordinariamente stimolante.

Approfittatene oggi per curare i vostri affetti familiari con cui siete in maggiore sintonia, forse nell’ultimo periodo li avete un po' trascurati. Il vostro fascino ha colpito ancora. Non è un mistero la facilità con cui sapete far breccia nei cuori. Oggi in ufficio sarete più combattivi del solito, anche se tendete sempre ad essere amabili ed evitare gli urti di qualsiasi tipo. Mantenendo il classico aplomb, sosterrete l’attacco diretto di qualcuno che vi vuole provocare. Per il momento incassate, ma riflettete meglio sulla tattica da seguire nel prossimo round.

In particolare evidenza la famiglia oggi che vi riserva le soddisfazioni maggiori, soprattutto se crescete bimbi piccoli. Vi ponete in ascolto delle richieste che la vostra dolce metà vi fa e le accogliete con il vostro spirito buono e generoso. In ufficio è necessario ridurre i ritmi di lavoro, sia che facciate un’attività dipendente sia che abbiate abbracciato la libera professione. Riuscite comunque a tenere testa a tutti gli impegni (alcuni piuttosto gravosi), che vi siete presi in carico e non vi lasciate vincere dalla fatica, confermando la fama che il vostro segno, malgrado le apparenze, è uno dei più resistenti dell’intero Zodiaco.

Lo stato d’animo che vi attraversa oggi è quello di chi vuole espandere la parte emotiva di sé, sia che si tratti di viverla in una dimensione consolidata nel rapporto di coppia stabile che in un rapporto occasionale e fugace. C’è una piccola battaglia che si ingaggia quest’oggi nel luogo dove svolgete la vostra attività. La riuscirete a vincere soprattutto con le sottigliezze mentali, l’astuzia e le virtù strategiche di cui siete dotati.

Avrete da fronteggiare maggiori impegni familiari o legati alla vostra sfera privata. Se gli impegni quotidiani vi stanno assorbendo molto, ricordatevi che avete sempre un cuore da saziare. Ritagliatevi, dunque, anche in questo nuovo giorno di fine mese di fatiche lo spazio necessario per vivere i sentimenti e calate il sipario sulle incombenze che vi assillano. Studiate una lucida tattica di attacco in campo professionale per neutralizzare avversari cavillosi e poco sensibili.

Ragione o sentimento? Investire in questa nuova relazione d’amore o lasciar perdere? L’appoggio fermo e costante del pianeta in Aquario vi offrirà una lucida visione di quel che può tornarvi utile fare, i rami secchi da tagliare, le persone giuste da far entrare nella vostra vita. Anche se la vostra condizione lavorativa si svolge in maniera tutto sommato tranquilla, avvertite un bisogno di realizzazione pratica che vi faccia agire in prima persona. Le capacità non vi mancano e neppure una forte spinta dell'ambizione per affermarvi.

“Metamorfosi” è la parola chiave e coinvolge il legame di coppia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 novembre. Avrete l’occasione di far prendere una nuova direzione al rapporto, di farlo andare verso una fase più evoluta. In particolar modo se siete nati dal 24 al 27 ottobre, sarete pungolati a dare il meglio di voi stessi, sia che siate in un’attività dipendente oppure godiate di una professione in autonomia. Se farete il vostro dovere con il consueto senso di responsabilità avrete presto tutto da guadagnare.

Avete solo l’imbarazzo della scelta, se siete ancora single, tra i tanti corteggiatori e corteggiatrici che vi ruotano adesso attorno. Solo una raccomandazione vi va fatta: confondere amicizia e amore può rivelarsi un rischio, meglio non correrlo. Vi conviene dire un no secco. La vostra professione riceve un impulso consistente ad espandersi e a migliorare. Le soddisfazioni che vi aspettano saranno poi di notevole portata.

Una nuova passione vi scalda il cuore in questa stagione in cui ogni creatura cerca l’unione con un suo simile. Impegnatevi a dare il meglio di voi stessi, non conta la vostra età, cercate di vivere con gioia il presente. Riuscirete ad ottenere ottimi risultati in campo professionale, che avranno un risvolto concreto sul piano finanziario. Con un’economia più florida anche la vostra testa si attiva a impegnare con pronta sollecitudine i vostri guadagni.

Entrate in contatto con persone simpatiche che si candidano a diventare subito vostri amici sinceri. Se il vostro cuore è solitario, avrete la possibilità di contattare persone nuove che vi stimolano. La capacità di collaborare in team è una delle vostre migliori qualità. Ne date prova quando il vostro capo vi propone di interagire con altri in un importante progetto professionale.

A voi spetterà la scelta tra due possibilità: abbandonarvi alle emozioni, oppure riscoprire il piacere che una relazione stabile e solida continua a regalarvi. Una nuova sfida si profila per voi in ufficio. Voi avrete, però, a disposizione le vostre qualità migliori: resistenza psicofisica e visione a lungo termine degli eventi.