Oroscopo di oggi 19 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 19 maggio.

La Luna continua a favorirvi e innalza il livello dei vostri entusiasmi. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non è sempre vero che in amor vince chi fugge. Venere vi stimola a curare delle situazioni che avete vissuto o condiviso negli ultimi tempi, con forza e ardore passionale. Il vostro atteggiamento di voler rinforzare le relazioni darà poi buoni risultati in futuro, quando il vostro partner vi ricambierà con tutta la sua dedizione. Sul lavoro, infine, un bel Saturno accompagnato da Mercurio vi dona un'ottima concentrazione.

Palcoscenico dei transiti in cui contate sulla positività di diversi corpi celesti. Tra tutti spicca la costante presenza di Giove e Plutone dal fidato Capricorno. In amore, in questo inizio settimana, evitate le attrazioni rischiose. Mercurio in realtà vi rende furbi e in questo vostro atteggiamento apparentemente d’indifferenza c’è una strategia ambiziosa per conquistare cuori di non facile accessibilità. Per quanto riguarda il lavoro, se siete liberi professionisti o imprenditori, Mercurio nei vicini Gemelli vi stimola a compiere qualche passo audace, malgrado il gusto per l’azzardo non sia mai stato il vostro forte.

Una giornata di piena primavera per voi molto brillante e vivace, in armonia con la natura. In amore, Saturno vi fornisce la logica per discernere e incamminarvi su nuovi scenari affettivi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Ritorna a battervi il cuore con Venere e Luna a tentare i vostri sensi e a esaltare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, infine, un Urano benefico dal vicino Toro crea le circostanze utili per farvi inserire nei nuovi cambiamenti che si stanno verificando nel vostro ambiente professionale e che promettono nuove opportunità.

Fase astrale abbastanza allegra e brillante, punteggiata dai riflessi di molti stimoli celesti, pronti oggi a sorridervi. La prima conseguenza è che la forma fisica e la vitalità sono abbastanza buoni. In amore, mentre avete attorno amici e conoscenze che vi corteggiano e vi vogliono costantemente con loro, il vostro partner vi reclama e vi fa ritornare la voglia di intimità. Se invece siete single vedete avvicinarsi molte opportunità. Infine Nettuno in ottimo aspetto vi fornisce la concentrazione necessaria per studiare se siete in fase di preparazione di esami.

Una bella Luna nel segno amico dell’Ariete vi fa partire lanciati verso una giornata in cui vi guadagnerete la pagella di primi della classe. In amore, se siete single, un Urano in angolo dissonante, specie se siete nati tra il 26 e il 30 di luglio, aumenterà oggi la voglia di assaporare i piaceri e, malgrado la vita pratica vi assorba notte e giorno, troverete il tempo per lasciarvi andare, regalandovi piccole evasioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, infine, i vostri amici più cari stenteranno oggi a riconoscervi per l’impegno che ci metterete e per la costanza con cui vi dedicate alla costruzione del vostro successo, sia che facciate un lavoro dipendente o che abbiate abbracciato la libera professione

Urano, astro benefico e vostro nume tutelare, ospitato nel segno del Toro, vi invita a una partita in cui provare il vostro acume. In amore, oggi più che mai, prediligerete legami che sanno coniugare una forte affinità mentale con il richiamo dei sensi. Plutone intreccia per voi straordinari giochi di desiderio che rendono le passioni sempre durevoli e stimolanti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 17 di settembre. Sul lavoro, infine, il vostro fair play vi impone oggi di non strafare e vi fornisce l’occasione per aiutare chi stimate.

Inaugurate la nuova giornata con la spensieratezza che vi contraddistingue. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se siete un po’ stanchi di affollare la numerosa schiera dei single, forse è giunto il momento per comportarvi nel modo migliore per essere colpiti dalle frecce di Cupido. Il consiglio degli astri è quello di appostarvi, pazienti e garbati, in ambienti davvero nuovi, che vi aprano a contatti diversi da quelli che di solito frequentate. Infine sul lavoro avvertite un po’ di noia ma per fortuna la compagnia di un collega allegro ve la fa passare.

Mercurio ha cambiato segno, si trova nei Gemelli e non vi ostacola più, mentre il livello della vostra vitalità si alza. Vi potete proiettare su un nuovo palcoscenico in questa primavera in cui avete Giove a voi benefico dal segno del Capricorno. In amore è invece Plutone il protagonista: fa fluire dentro di voi una prodigiosa linfa vitale, componente essenziale di quella passionalità di cui siete i maestri. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, se nonostante le difficoltà del momento siete riusciti a mettere insieme una piccola somma, lasciatevi consigliare da un amico che stimate.

Quest’oggi i valori astrali propongono una giornata briosa, frizzante e in armonia con le vostre caratteristiche. Nello specifico, in amore, una splendida Luna accompagna le vostre scelte affettive. Calore espansivo e slancio passionale non vi mancano: se siete single dovete solo cogliere la mela che un albero ricco di occasioni vi porge. Sul lavoro, invece, il pianeta della concentrazione intellettuale, Saturno, transita favorevolmente per voi dal segno amico dell’Aquario se appartenete alla prima decade. Se siete sotto esame o preparate interrogazioni il momento è davvero ideale per sfruttare un perfetto stato di grazia astrologica.

È un concerto armonioso di pianeti quel che avviene oggi per voi. Dopo una fase lievemente complicata, dovuta a qualche astro dissonante, arriva la stabilità di un cielo sereno, senza temporali improvvisi, come a voi più piace. In amore, Plutone e Nettuno vi sorreggono. Il primo rende prorompente la vostra vitalità e benedice il vostro vigore fisico. Il secondo, invece, orchestra note romantiche favorevoli. Sul lavoro, infine, apparite instancabili. Un’attitudine che vi favorisce in questo momento di difficoltà.

Il profilo di questo giorno primaverile è piuttosto ambiguo. Urano continua il suo viaggio nel Toro e vi blocca un po’ nel vostro spirito scanzonato obbligandovi a una maggiore profondità specie se siete nati in gennaio. In amore, se la vostra dolce metà vi chiede maggiore presenza e impegno nel rapporto a due, cercate di soddisfarla. Per quanto riguarda il lavoro, infine, Saturno fa da pilota nella trama dei transiti che guidano la vostra attività concreta. E ogni elemento, dopo il lungo periodo di difficoltà, sembra andare nella giusta direzione.

Mercurio dal segno dei Gemelli fa appannare lievemente la vostra vitalità. Niente di grave, però, perché c’è Giove, signore dell’ottimismo, nel segno del Capricorno che vi infonderà ironia e voglia di scherzare su tutto. Per quanto riguarda la vita sentimentale, la Luna vi fa sentire perfettamente a vostro agio nelle situazioni affettive, specie se siete nati in febbraio. Tuttavia siate più flessibili e, se appartenete alla terza decade, non pretendete dal vostro (o dalla vostra) partner l’impossibile. Saturno, infine, in angolo benefico dal segno vicino dell’Aquario, vi rende efficienti nello studio: sfruttate, se siete sotto esame, una influenza di così buon livello, specie se siete nati dal 19 al 22 del mese di febbraio.