Giochi con me? 7 modi per passare il tempo con i bambini

Libri, attività, e idee interattive per passare il tempo con i propri bimbi in questi mesi in cui, a causa dell’emergenza coronavirus, le scuole rimarranno chiuse

Siamo al giro di boa dei due mesi di questa rubrica per bambini, "Giochi con me?". Ora che l’emergenza fa un po’ meno paura, resta la voglia di ascoltare e raccontare ai nostri bambini storie affascianti e travolgenti. Ma anche di conoscerli meglio. LIBRI 100 COSE BELLE DELLA VITA DI LELE CORVI, collana "Album illustrati" n. 313, Emme Edizioni Età consigliata: da 5 anni Sembra un instant book, e invece è nato prima. Prima che tutto esplodesse, prima della quarantena che l’autore, il vignettista Lele Corvi, ha documentato con l’inconfondibile, graffiante ironia proprio da uno dei centri più gravemente colpiti dal virus, Codogno. Questo libro è, invece, una raccolta di cose belle. Tutte le cose che in questo periodo ci sono mancate e a cui oggi riconosciamo un nuovo valore: gli abbracci, i concerti, ritrovare gli amici, stringersi la mano, viaggiare, cenare in compagnia. Andare a letto sereni, sapendo che, nella vita, ci sono almeno 100 cose belle, anzi molte di più, tutte da scoprire.

VITA DEI BAMBINI NELL'ANTICA ROMA DI CHAE STRATHIE, illustrazioni di Marisa Morea ed. Lapis Età consigliata: da 7 anni Terzo volume per la fortunata collana che permette ai bambini di scoprire le differenze e le analogie con i coetanei dell'antichità: cibi, medicine, usanze, acconciature... la Storia non è mai stata così divertente! Bucato al profumo di pipì, scuola sette giorni su sette (niente ponti, niente weekend, niente di niente), ghiri arrosto e impacchi di cacca contro i pidocchi. E non è finita qui! Bagni in olio e formaggio per i brufoli e camaleonti a mollo nel vino per il mal di testa. Dura la vita nell’antica Roma! Dopo aver letto "Vita dei bambini nell'Antica Roma", i bambini non potranno più fare a meno della Storia! Collana in collaborazione con British Museum. Com'è fatto? Qui lo Sfoglialibro!

UNA ROSA A CATFORD STREET DI RUBEN GODDEN, ed. Bompiani ragazzi Età consigliata: da 8 anni Una storia intensa e commovente nella Londra anni ’50. Qualcuno ha scavato delle buche nei giardini della Piazza e Miss Angela, membro del Comitato per la Manutenzione dei Giardini, è sicura che ci sia lo zampino della banda di Catford Street. Mentre le indagini vengono avviate, la piccola Lovejoy Mason, ragazzina solitaria e determinata, escogiterà un piano per dar vita al suo giardino segreto nel cuore di una chiesa bombardata.

GIOCHI GIOCOSCIENZA: 60 ESPERIMENTI Età consigliata: da 7 anni Un compendio di tutti i migliori esperimenti contenuti nei 10 volumi della bella collana Giocoscienza. Un valido strumento per svolgere attività scientifiche semplici da realizzare ma efficaci nello spiegare numerose leggi fisiche e naturali, utilizzando sempre materiali di recupero e di facile reperibilità. Da 7 anni.

FROTTAGE Età consigliata: da 4 anni Il frottage è una tecnica artistica già nota dall`antichità, che consiste nel realizzare un disegno appoggiando il foglio su una superificie non liscia, in modo da creare differenti textures. Come sempre, il volume di Editoriale Scienza fornisce dettagliate istruzioni e materiali per avvicinarsi a questa particolare tecnica artistica.

KIKKERVILLE di Ginevra Tomei, con la collaborazione di Flavia Caretto e Giorgio Munafò Un gioco da tavolo per imparare a stare tutti insieme, a vincere o perdere collaborando. Una perfida strega ha trasformato in ranocchie tutti i partecipanti al gioco. Per annullare il sortilegio, i giocatori devono raggiungere la Sala della Corona, ma lungo il percorso la strega ha seminato delle trappole... i giocatori dovranno cercare di liberarsi superando delle prove con l’aiuto degli altri giocatori. Il gioco si propone come obiettivo, oltre a quello di far divertire i bambini, di guidarli nella socializzazione e nell’apprendimento dei principi comuni a tutti i giochi, come rispettare le regole, osservare il proprio turno e comunicare con gli altri. I bambini imparano a stare tutti insieme e a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo comune (sconfiggere la strega). Le regole e le dinamiche del gioco tengono conto delle difficoltà dei bambini, ma anche delle loro capacità e dei loro punti di forza. Dedicato principalmente a bambini con la sindrome di Asperger e con altre difficoltà, Kikkerville ha delle caratteristiche che lo rendono un gioco adatto a tutti.