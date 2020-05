Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del 16 maggio.

Costellazione planetaria che si contraddistingue per gli elementi di novità. In amore, in questo sabato avrete la possibilità di accendere nuove passioni o riattivare fiamme sepolte sotto la cenere grazie alla Luna, in splendido aspetto con Nettuno. Per quanto riguarda, invece la vita professionale, Urano e Mercurio, che sono i pianeti della carriera, favoriscono il vostro segno. Ragione per la quale quest’oggi riuscirete a fare passi avanti consistenti nella vostra programmazione lavorativa.

Scena astrologica di metà maggio molto positiva per voi. È un magnetico Plutone a generare una straordinaria vigoria nel corpo e nella mente. Per quanto riguarda la vita sentimentale, nel vostro sabato è la passione a brillare. Irresistibili, ricercati da cuori solitari e addirittura dai cuori già impegnati, potete spiccare il volo con un’anima gemella incontrata in circostanze molto particolari. Abbandonate le resistenze, e potrete coronare un sogno d’amore. Sul lavoro, invece, un significativo progetto in ambito professionale vi entusiasma, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 13 e il 17 maggio.

Saturno vi porta bene ancora oggi dal segno dell’Aquario, donandovi razionalità e una visione della realtà molto penetrante specie se siete nati in maggio. La vita familiare è serena e così pure la vostra forma fisica. In amore, “intimità” è la parola d'ordine in un viaggio all’unisono con la persona amata. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, meditate come investire una somma di denaro che vi siete trovati come compenso di un vostro lavoro extra. È opportuno, mai come adesso, farvi consigliare da una persona competente in ambito finanziario.

Profilo dei transiti planetari abbastanza buono per questo sabato, con diversi corpi celesti che saranno ottimamente disposti. In amore, la parola che risuona nella vostra nuova giornata sentimentale è “attrazione”. Il richiamo dei sensi, cui sapete rispondere con le vostre doti di grandi amatori, vi apre a vivere forti emozioni. Nettuno, dal segno amico dei Pesci, vi assiste, dandovi prontezza e gusto per l’avventura. Per quanto riguarda la vita professionale, infine, si aprono spazi di grande creatività in cui poter esprimere al massimo la vostra vena artistica.

Un brillante Mercurio ospitato nel segno amico dei Gemelli rende la vostra giornata abbastanza soddisfacente da molti punti di vista, specie se siete nati in luglio. Sotto il profilo sentimentale, “sintonia” è la parola più adatta per descrivere il mood di questa splendida giornata di primavera. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, Mercurio vi consente di maneggiare il denaro con disinvoltura e abilità. Non vi lasciate però tentare da acquisti troppo impegnativi e che le vostre tasche non possono sopportare.

Mentre gli astri son tornati a sorridervi il vostro istinto vi suggerisce che è il momento di mostrare il vostro genuino modo di essere. In amore, “concordia” è la parola d’ordine che contraddistinguerà il vostro cammino amoroso di questo sabato. Giove, ma anche Plutone, sono i due astri che, dal segno del Capricorno, promettono un weekend apprezzabile sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, oculatissimi come sempre date un consiglio vincente a un vostro parente su come sistemare un bene di famiglia.

Quest’oggi Venere, vostro nume tutelare, vi spalleggia specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 15 di ottobre. Affrontate questo sabato portando in dote il vostro sorriso, annuncio della voglia di divertirvi. In amore, la parola chiave per questo fine settimana di primavera è “complicità”. Un’attitudine che vi renderà capaci di aprire le porte a passioni nuove, rinnovate o che ancora sono in via di sviluppo. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, invece, è bene che vi muoviate su una strategia di oculata prudenza, evitando manovre azzardate.

Piccoli contrasti in cielo decretati dal Sole contrario non turbano un clima abbastanza sereno. Probabilmente la sola parte oggi da tenere sotto controllo è quella che riguarda i rapporti familiari, in particolare quello con i fratelli e le sorelle. In amore si prospettano strepitosi successi. Plutone è l’ingrediente dell’eros, mentre Giove quello della sicurezza in voi stessi che vi permette di procedere dritti e spediti verso la conquista. Infine, per quanto riguarda la gestione delle finanze, fate attenzione alla frenesia di spese pazze che un Sole contrario nel segno economico del Toro potrebbe innescare in voi.

Un duo di pianeti benefici, Plutone e Giove, dal buon vicino Capricorno, propone una giornata prefestiva molto interessante e positiva. I vostri entusiasmi salgono alle stelle. In amore l'ardore caratterizza il vostro cuore nel cielo di questo giorno di primavera. Saturno è il vostro benefattore e spiana la strada ai vostri desideri che presto potrebbero tramutarsi in grandi successi. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, cercate di non buttar via, per capricci improvvisi e spese pazze, il vostro denaro: alcuni pianeti che corrispondono appunto alle risorse economiche, transitano in posizione dissonante e vi obbligano a moderare le uscite.

Il cielo di questo weekend è sereno-variabile. La Luna è benefica nel segno dei Pesci, ma potreste assistere a qualche piccola contrarietà in famiglia. Sappiate tenere testa alle intemperanze dei vostri figli e, se è il caso, imparate anche voi come genitori a dire dei “no” che li facciano crescere. In amore, pur con qualche ostilità astrale di passaggio, Plutone vi spalleggia in congiunzione col vostro segno, che sa essere insieme passionale e razionale. Sul lavoro, infine, vi preparate a un significativo progetto che implica dei processi di adattamento. Il Sole nel segno infaticabile del Toro vi fornisce le energie necessarie.

Un quadro complessivamente dipinto sui toni della vivacità per voi quest’oggi. In amore, la parola “seduzione” è il leitmotiv che accompagnerà le vostre esperienze sentimentali in questo nuovo weekend. Come su una giostra, non riuscite a star fermi su un singolo interesse, facendovi rapire da molti sguardi. La Luna, in posizione moderatamente positiva, pone dei limiti a questa fase così eccitante e anche irrequieta per voi, specie se appartenete alla terza decade. Sul lavoro, infine, mettete a segno un bel successo nonostante il momento di grande difficoltà.

Teatro dei moti planetari sereno in questo sabato di metà maggio. La Luna è nel vostro segno e porta benefici influssi per voi Pesci. In amore il desiderio è l’ingrediente che porterà a una passione durevole per tutto questo weekend. Il Sole nel segno tra i più passionali dell’intero Zodiaco, il femminile Toro, vi rende particolarmente esuberanti e sensuali. Per quanto riguarda il lavoro, infine, se avete abbracciato la libera professione mettete in campo tutta la vostra grinta per risollevare le vostre sorti dopo questo momento di difficoltà.