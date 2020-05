Oroscopo del giorno, le previsioni di 8 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 maggio.

Quadro dei transiti di questo mercoledì abbastanza buono, dove far risaltare la vostra personalità sempre solare. Venere continua a rimanere al vostro fianco. Avete una componente stuzzicante della passionalità e della voglia di calarsi in situazioni rischiose sotto il profilo amoroso. È il momento, se vi piacerà e siete single, di un’allegra quanto salutare sperimentazione erotica. Siete della terza decade e avete abbracciato una libera professione? Un ardimentoso Urano vi sprona a galoppare verso territori ignoti dove poter dimostrare quanto valete.

La mutata posizione della Luna vi favorisce piuttosto felicemente. E i disegni celesti non smentiscono la vostra fama di serietà, precisione, metodicità. Se siete single, un potente Plutone vi regala la sua amicizia preziosa, proponendovi strade sentimentali creative che vi vedranno completamente rinati e trasformati. In amore non vi mancherà quindi l’audacia. Mai come adesso la vostra vera e propria filosofia di vita sarà: “L'ape che suda d’estate può mangiar miele d’inverno”.

Mercurio vi trova col vento in poppa e, dotati della vostra perseveranza, sentite di poter spiegare da oggi le vele verso un periodo di iniziative quanto mai speranzose e promettenti. Venere, vi aiuta in conquiste sentimentali prestigiose o con personaggi autorevoli e maturi. È sempre la dea, inoltre a donare ai vostri legami sentimentali il suggello della stabilità. Stimolati da più parti, sarete chiamati in ufficio a fare, come spesso vi capita, da arbitri o da consiglieri mettendo in luce la vostra vocazione all’imparzialità.

Uno dei vostri pianeti di elezione, Nettuno, arriva propizio, favorendo sensibilità, intuito, sviluppando la vostra fantasia. Lo stesso pianetà vi tenterà sul terreno stimolante dall’avventura amorosa, tanto che siate single quanto che abbiate una relazione di coppia traballante. Continua una lunga stagione di conferme professionali stabilizzanti che costituiscono il baricentro del vostro viver quotidiano. Non vi manca la capacità di dare soccorso a chi versa temporaneamente in condizioni di difficoltà in ufficio.

Siete sotto una configurazione planetaria mediamente positiva. Rischiarati da un benefico ottimismo, camminate animati dal vostro più radioso entusiasmo. State vivendo l’amore come uno splendido giardino odoroso dei fiori di primavera illuminato da toni caldi, accesi, non di rado sgargianti. Galvanizzati dalla Luna, vi servite dell’intuizione che vi suggerisce le mosse razionali per conquistare, con intelligenza e intraprendenza, meritate posizioni di prestigio.

Giove in una zona della Zodiaco per voi molto positiva, il Capricorno, vi permette di raccogliere i frutti di quanto avete seminato in precedenza con infaticabile impegno. Nei sentimenti siete portati a riconoscere quanto sia importante quell’empatia, quell’istintivo intendersi all’istante con la persona amata, che forse non conoscevate ancora. Con Plutone, straordinario propulsore di risorse, metterete in luce i vostri talenti, evidenti e nascosti: in ufficio vi dimostrate partner autorevoli e di grande competenza.

Palcoscenico astrologico di alti e bassi dove il vostro spirito razionale ed equilibrato riuscirà ad avere sempre la meglio. Venere continua ad esservi benevola. Giove invece è ostile. In amore oggi non vi ponete obiettivi troppo ambiziosi, se la vostra vita veleggia per acque sentimentali tranquille, seguite la corrente. Plutone è in aspetto teso. Il lavoro non è mai stato per voi così povero di stimoli creativi, ma alcuni mutamenti di rotta saranno presto da voi interpretati come fulminanti svolte del destino.

Nettuno continua la sua sosta in Pesci: è arrivato il momento per raccogliere i risultati di quanto avete seminato in precedenza. Se siete single un’aurora di nuove promettenti emozioni vi attende. Se il vostro cuore è appagato saprete unire “pane e tulipani”, ovvero la poesia alla tutela del vostro nido, curandovi di non far mancare nulla alla persona amata. Vi attende un momento in cui vi potete godere i risultati dell’intenso fervore operativo che avete saputo dimostrare in precedenza. Quanto ha avuto torto chi vi voleva troppo vaghi, pigri, poco ambiziosi!

Venere è nel segno per voi ostile dei Gemelli, ma si limita solo a provocarvi, a rendervi più combattivi del solito, con risultati perlopiù positivi. La Luna vi offre l’intelligenza per dare corpo ai vostri desideri, combinando l’ardore sensuale con l’autenticità del sentimento. Diradatesi alcune nebbie che vi avevano offuscato un po’ il cammino in campo professionale, avete dalla vostra il trascinante Marte se appartenete alla terza decade, che vi dona un’irresistibile volontà di ribaltare il presente.

Evento della giornata è l’ingresso della Luna nel segno amico del Sagittario. Non vi viene regalato nulla: tutto quel che otterrete, ve lo sarete guadagnato meritandovelo, perché avrete saputo dimostrare la vostra tenacia nell’instancabile capacità di lavoro e col sudore della fronte. Se avete il cuore ancora libero, Nettuno porterà a compimento le vostre prossime conquiste. Siete in una progressiva ascesa professionale, in cui, operosi come sempre, attingerete alle vostre risorse segrete per ricrearvi uno spazio d’azione a voi più consono.

Configurazione astrologica positiva con varie forze planetarie bendisposte. La forma fisica è eccellente e gode di un tono muscolare formidabile. Venere stende il suo manto protettivo su di voi e in questa bella giornata di primavera sarete invogliati ad alzare la posta in gioco, sia nella sfera sentimentale che in quella sessuale. Contate su uno strepitoso Marte, coach ansioso di addestrarvi per ottenere nuovi record e superare gli avversari agguerriti, che troverete sul ring.

Sotto la protezione di Urano nel Toro, traete giovamento nel coltivare interessi e valori che sono legati a una pacata e saggia gestione della famiglia. La vita amorosa reclama le vostre cure e, se siete sentimentalmente impegnati, custodite i vostri sentimenti, ricordando l’antico adagio che: “tavola e letto mantengono l’affetto”. Se siete liberi professionisti, il vostro lavoro vi chiede un salto di qualità e, forse, anche sforzi di nuovi investimenti, in attesa dei risultati che non tarderanno ad arrivare poi nelle prossime settimane.