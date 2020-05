Oroscopo di oggi: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 maggio.

Quadro dei transiti di questa bella giornata di maggio abbastanza discreto. La voglia di sonnecchiare e di pigrizia primaverile vi rende meno combattivi del solito. Ma niente di grave! Siete ancora single? La primavera vi fa diventare ancora più eleganti e seducenti. I guadagni che dovete ricevere sono in cammino, non vi prendete pena eccessiva, perché arriveranno presto e saranno pure cospicui.

Scena zodiacale fondamentalmente serena ma alcune contrarietà toccano i rapporti familiari. La vostra affabilità aiuta a sciogliere ogni accenno di tensione. In amore non percepire profondamente gli umori del partner quest’oggi. Sarà il colloquio aperto e affettivo ad aiutarvi a comprendere lo stato d’animo di chi vi vuol bene. Nuove prospettive in campo professionale si delineano per voi. La possibilità di dare alla vostra carriera una svolta di grande importanza non è tanto lontana.

La sfera del sociale si apre per voi in mille opportunità di nuove amicizie che vi colmano di soddisfazioni. Se il vostro cuore è ancora vagante, fermatevi un attimo a riflettere. Se esercitate un’attività in cui conta un’immagine vincente, Venere nel vostro segno mette in luce il vostro carisma aiutandovi considerevolmente a conquistare ampi spazi di consenso.

Nettuno vi fa arrivare un’aria di spensieratezza ad accompagnare questa giornata di primavera. Mostrate un cuore impavido e contento, e la fortuna vi bacia, se siete single, non facendovi mancare l’abilità nel sedurre. Attenzione a non lasciarvi frastornare troppo dalle emozioni. Le vostre ambizioni professionali chiedono di essere soddisfatte, adottate così una lucida strategia per vincere gli ostacoli che sapete di trovare sul vostro cammino.

Ottimi influssi celesti di questa giornata vi favoriscono,. Vi caratterizza una maggiore leggerezza di spirito nell’affrontare le situazioni che si presentano. Un viaggio programmato per i mesi a venire è sul punto di realizzarsi e vi unisce potentemente alla persona amata. Sul lavoro puntate al successo, capite oggi che conviene lavorare su contenuti, in seguito passerete a un’azione concreta.

Nella prima parte della giornate progettate e mettete in moto idee, nella seconda, agite usando tutto il vostro talento pragmatico. Se siete single vi armate di spirito di iniziativa e procedete nella conquista di chi vi sta a cuore. In ufficio potreste scoprirvi di sposare una causa che infiamma il vostro spirito combattivo portandovi a riversare su di essa una grande quantità di energie.

Configurazione astrologica di questo maggio primaverile contrassegnata da momenti di variabilità nel tono e nell’umore. In amore, la vostra capacità di analisi e un atteggiamento pacato riusciranno a rinsaldare quello che pareva stesse per andare in crisi. Una nuova responsabilità in ufficio aumenta il carico dei vostri impegni. All’inizio farete un po’ di fatica, ma poi, riuscirete a inserirvi intelligentemente in nuove dinamiche che vi renderanno più piacevole di prima il quotidiano.

Accompagnati dalla splendida lucidità della vostra mente, vi trovate al bivio di scelte familiari e sentimentali che condizioneranno il vostro percorso futuro e forse anche le decisioni professionali. Ma saprete prendere la strada giusta. In amore, provate a dare ascolto alla voce della ragione senza rimanere sordi anche alle esigenze del vostro cuore. Rigore e serietà: ecco le parole chiave con cui mettete il vostro marchio distintivo sulla giornata animati da un’ambizione concentrata proprio in direzione della carriera.

Grazie a Marte amico godete di una più spigliata capacità di interagire col mondo esterno. In amore la sensibilità affettiva vi apre a vivere nuove esperienze sentimentali. Siete in un’attività indipendente? Trovate le competenze, le abilità, le collaborazioni che vi servono e lanciatevi in questa nuova impresa.

Entrate in nuovi circuiti sociali grazie alla vostra irresistibile verve e avrete l’occasione di conoscere persone simpatiche. Il vostro cuore ha intenzione di accelerare i suoi battiti? Troverà oggi chi lo incoraggerà a farlo! Sul lavoro, Plutone vi promette successi impensati. Passo dopo passo la conquista della vetta si avvicina.

Costellazione planetaria di varia composizione in questa giornata di maggio. In amore, frizzanti e coinvolgenti riuscite a saltare di fiore in fiore seguendo oggi la vostra natura più autentica, il vostro spirito lieve e un po’ birichino. Sul lavoro potrete sfoderare il vostro consueto charme giocando una partita in campo professionale dove vi dovrete confrontare con agguerriti avversari.

Il mondo dei rapporti umani viene investito positivamente, facendovi guardare i vostri simili con un sentimento di comprensione che sfiora oggi una profonda religiosità. Riuscite a chiarire un equivoco imprevedibilmente sorto con la persona che avete accanto. L’amore è la fiamma della vostra vita, lo scoprite meglio in questa giornata e vi illuminerà sempre il cammino nei momenti di maggior difficoltà. Sul lavoro il vostro temperamento controcorrente è eccitato da una nuova sfida.