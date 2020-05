Giochi con me? Libri e attività per far svagare i bambini

In questi giorni, in cui le scuole sono ancora chiuse, bisogna dare fondo alla fantasia per trovare il modo migliore per ingannare il tempo con i figli. Ecco una serie di consigli utili per riuscirci, facendoli divertire

È già quasi due mesi che stiamo insieme, che leggiamo gli stessi libri, facciamo giochi simili, prendiamo spunti da attività che ci hanno tenuto in casa per tanto tempo. Dobbiamo portare ancora un po' di pazienza, e per questo vi faccio viaggiare nello spazio questa settimana, ma celebriamo anche un mostriciattolo amico dei più piccoli e andremo in un paese delle meraviglie, più meraviglioso del solito. Ma useremo anche la memoria, la fantasia e la scienza, come sempre per i nostri esperimenti! Buon divertimento!

LIBRI IO SONO ALICE. AVVENTURE E DISAVVENTURE NEL PAESE DEI LIBRI PARLANTI di BIANCA CHIARABRANDO, ED. MONDADORI JUNIOR Illustrazioni di Erika De Pieri Età consigliata: da 10 anni Che cosa succede quando le porte della Biblioteca Ariosto si chiudono, le lampade si spengono e nella sala di lettura scende il silenzio? Beh, ovvio: i libri possono smettere di fingersi inanimati, sgranchirsi le pagine e riunirsi in assemblea. Esatto, avete capito bene, i libri parlano, vivono… e, sorprendentemente, mentre noi li leggiamo, loro leggono noi. È quello che accade ad Alice (nel Paese delle Meraviglie), che si ritrova prima tra le mani del giovane Michele Pepe, appassionato lettore e aspirante scrittore, poi in quelle di Nina Specchi, alle prese col suo primo romanzo da illustrare per guadagnarsi la promozione a scuola. Entrambi dimenticano tra le sue pagine alcuni oggetti preziosi, e quando per recuperarli tornano in biblioteca scoprono che Alice non c’è. È stata presa in prestito? Peggio: è stata rapita!

THE GAME. STORIE DEL MONDO DIGITALE PER RAGAZZI AVVENTUROSI DI ALESSANDRO BARICCO CON SARA BELTRAME, ED. GRIBAUDO The Game è il territorio che abitiamo quotidianamente, al quale accediamo ogni volta che utilizziamo il nostro smartphone. Ma chi lo ha creato? Come si viveva prima che esistesse? In che modo possiamo esplorarlo? E, soprattutto, come si gioca? In uscita il 21 maggio

15 ANNI DI GRUFFALÒ – A SPASSO COL MOSTRO DI JULIANA DONALDSON, ED. EMME EDIZIONI Età consigliata: dai 3 anni Nel 1999 usciva per la prima volta in Italia l’album illustrato "A spasso col mostro" nel quale compariva quello strano animale con gli “occhi arancioni, la lingua molliccia, e aculei violacei sulla pelliccia”. Era il debutto del Gruffalò. La sua diffusione è stata tale da meritarsi il suo sito web ufficiale, un secondo sito speciale dedicato al suo merchandising, una pagina di wikipedia dedicata, decine di rappresentazioni teatrali e di animazioni digitali, e – più recentemente – un film d’animazione. Nel catalogo Emme Edizioni, il Gruffalò è presente con 11 titoli, di alcuni dei quali sono state realizzate 23 ristampe per un totale di 200.000 copie vendute.

Un tale successo, a 15 anni dalla data della prima pubblicazione, si merita di essere celebrato con un’edizione speciale arricchita da una nuova grafica di copertina e nuovi sorprendenti contenuti: per la prima volta in Italia vengono pubblicati i primissimi bozzetti fatti da Axel Scheffler per il personaggio del Gruffalò. Questa edizione speciale contiene inoltre due pagine con un commento dell’autrice e dell’illustratore sulla nascita del personaggio e sul “dietro le quinte” che lo ha visto nascere.

GIOCHI BRAINBOX (disponibile in più versioni/temi/due range di età: 3-6 e 6-9 anni) Una sfida per la mente in 10 secondi. Memorizza in 10 secondi il contenuto della carta e rispondi alle domande. Si può giocare da soli o in compagnia. Chi ha più memoria? Chi riesce a ricordare meglio? La sfida è partita! Un gioco che stimola l'attenzione, la curiosità e la motivazione a leggere.

I’M A GENIUS Come può galleggiare un pomodorino? E come fa a sparire una moneta in un bicchiere d’acqua? Può eruttare un vulcano nel vostro salotto? Naturalmente sì, è solo una questione di chimica. O fisica. O comunque di voglia di sperimentare. Per questo vi propongo Genius, 101 esperiementi semplici da realizzare e intuitivi per muovere i primi passi nella scienza e toccare con mano il metodo scientifico.

ATTIVITÀ ETTORE PEROZZI - LE COMETE? ENORMI ICEBERG SPAZIALI Che cos’è un meccanico celeste? Le comete son sempre state terribilmente affascinanti. Scopriamo perché con Ettore Perozzi, meccanico celeste, autore per Lapis, con Simonetta Di Pippo, di "Parola di astronauta. Le nostre imprese nello spazio". Ettore si occupa di scienze planetarie, missioni spaziali e divulgazione.