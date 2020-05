Oroscopo del giorno, le previsioni di 4 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 4 maggio.

Affrontate una questione burocratica che porta noie in famiglia usando tutto il vostro senso pratico e la rapida volontà di risoluzione dei problemi. I rapporti con i conviventi sono oggi all’insegna dell’armonia e del buonumore. Contemperate amabilmente le esigenze del partner con le vostre, per una vacanza da progettare insieme. Quel che vi siete guadagnato e meritato al lavoro sta per arrivarvi, con qualche piccola maggiorazione di interessi.

Evento rarissimo, godete della positività del creativo Plutone, che vi permette di predisporre i simbolici “semi” per un raccolto rigoglioso. L’azione benefica del pianeta può agire in diversi campi, dal lavoro alla famiglia, dagli affetti, alla parte degli interessi ludici e intellettuali. Riuscirete a riavvicinare la persona amata che negli ultimi tempi ha dato segni di stanchezza. Giornata un po’ faticosa in cui mettete in campo tutta la vostra resistenza fisica e psicologica.

Ci sono nuove prospettive che si aprono nella vostra attività concreta e il cielo vi porta a doverle valutare con cura per poi decidere nella settimana successiva. La salute di cui godete è piuttosto buona. Dovete risolvere oggi qualche incombenza di tipo pratico con la persona che avete accanto. Saturno vi dà la capacità di minimizzare i problemi. Siete portati per il contatto con il mondo esterno, per creare relazioni tra le persone e farle durare.

Mercurio vi ispira oggi un’intensa voglia di produrre in ogni settore. Giove vi guarda imbronciato, chiedendovi maggiore iniziativa e slancio in campo amoroso. Sia che siate in coppia oppure cuori solitari, vi trovate in una fase di timidezza e incertezza decisionale. Date modo alla vostra energia di venir fuori. Giornata in cui la fatica non vi pesa!

È possibile vi si ponga qualche bastone tra le ruote nell'ambito delle relazioni familiari e amicali. In particolar modo curate il rapporto con sorelle e figlie. Venere vi permette di preservare i rapporti affettivi stabili con tutta la voglia di continuità di cui siete capaci. Un nuovo amore sorto all’orizzonte da poco vi tiene ben all’erta facendovi battere il cuore. Fidatevi delle vostre intuizioni quest’oggi e agite secondo quel che il vostro fiuto infallibile vi dice. Vi attivate per difendere una persona cara che nell’ambito lavorativo ha bisogno del vostro aiuto.

Cosa chiedere di più al cielo? In particolare la facoltà della razionalità, vero patrimonio della mente umana, vi assiste. L’ottimismo, promosso da Giove, non vi manca di fronte a situazioni difficili. Affettività e dolcezza, doni esclusivi della Luna, sono assicurati nelle relazioni di coppia occasionali o di lungo corso. Non vi vengono meno, però neppure lo slancio erotico, come pure la capacità di imprimere il marchio inconfondibile della vostra personalità alla relazione che state vivendo. Tenete occhi e orecchie ben aperte. Si prefigura un balzo in avanti nella vostra carriera.

Il duo Plutone - Giove vi porta un po’ di seccature quotidiane, ma niente di grave. Con l’ironia e la leggerezza che vi contraddistinguono riuscite ad allontanare da voi le scocciature impreviste e gli impegni sociali troppo gravosi. Se cercate l’anima gemella potete sorprendervi a trovarla tra gli sguardi e i sorrisi di chi non vi aspettate. Se avete abbracciato la libera professione potete volare più in alto grazie agli strepitosi influssi benefici di Venere.

Configurazione planetaria di piena primavera stimolante e vivace galvanizzata dalla stabile presenza di Giove. È il vostro governatore Plutone, oggi però a dotarvi di uno spirito di iniziativa notevole. Risolvete il pro e il contro di ogni situazione in famiglia in modo abbastanza rapido. Giove espande le possibilità di incontro e di contatto con nuovi ambienti e vi dona l’occasione di stabilire nuove relazioni d’amore. Fate i conti con un inatteso romanticismo controllando, per come che vi è consentito, quel che possiamo definire un “rivoluzionamento emozionale”. Plutone, il vostro pianeta d’elezione, vi accompagna nelle scelte professionali. Godete della stima dei colleghi, la sicurezza in voi stessi aumenta e vi porta a conseguire brillanti risultati nella carriera.

Una giornata di evoluzione e in vari ambiti della vostra esistenza vi attende. Saturno apre alla comprensione razionale e alla gioia di trovarvi insieme ai vostri cari, soddisfazioni che vi giungono dalla famiglia e vi prepara una serata da godere in serena armonia. State costruendo solide mura a protezione del vostro nido di affettività. Non vi lasciate frastornare da distrazioni amorose. Potete avvertire qualche lieve scontentezza in campo lavorativo quest’oggi. Per fortuna Saturno vi invia un lucido distacco da problematiche lavorative.

Costellazione di pianeti che vi favorisce moderatamente in questa giornata di inizio maggio. Se potete, mettetevi alla prova negli sport che usano i piedi, come la corsa, il podismo, la maratona o, il più popolare e a portata di tutti, lo jogging. A voi la scelta di potervi piacevolmente abbandonare alle emozioni e a riscoprire in seguito il tesoro nascosto di una unione quasi perfetta. Riuscite a modulare il vostro carattere a quello dei nuovi colleghi arrivati questa giornata.

Qualche malumore passeggero determinato dal Sole non intralcia un quadro dei transiti discreto. Guizzi di genialità vi assistono se siete ancora single, trasformando il vostro look, il modo di esprimervi e dunque i vostri metodi di seduzione. Mettete in conto vere e proprie sbandate. Acutezza mentale, strategia, un pizzico di fantasia: ecco le qualità che vi consentiranno di raggiungere strepitosi traguardi professionali, se solo avrete la pazienza di attendere il vostro turno.

Nettuno signore della capacità di guardare oltre e di vedere lontano vi favorisce. Aumentano le vostre facoltà percettive. Giove vi aiuta a sistemare situazioni pratiche che intralciavano il rapporto con la persona amata. La relazione avrà modo di procedere così più spedita. Una proposta di un capo vi mette in una situazione di responsabilità da cui vorreste esonerarvi. Difficoltà che paiono insormontabili le risolverete con l’apporto dell’intuizione e di un intelligente tempismo.