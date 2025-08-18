Esplora tutte le offerte Sky
Lavoro

Negli Usa quasi un manager su due è donna. In Italia meno di 1 su 3

Gianluca De Feo

Gianluca De Feo

Youtrend

©Getty

La differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa è netta. Il ritmo a cui gli States stanno colmando il divario di genere nelle posizioni apicali delle aziende, da quarant'anni a questa parte, è molto più serrato di quello Ue. E Roma, anche nel Vecchio continente, resta il fanalino di coda. I dati del Pew Research Center

