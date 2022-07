Incidente sul lavoro a Roma, cade lastra di marmo: grave 40enne

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Roma, in viale Jonio, a Montesacro, dove un operaio di 40 anni è stato colpito alla testa da una lastra di marmo ed ora si trova ricoverato, in pericolo di vita, al Policlinico Umberto I.

L'incidente sul lavoro a Roma

L'uomo mentre svolgeva le proprie mansioni al piano terra, munito di casco, per cause in corso di accertamento, è stato colpito al capo da una lastra di marmo staccatasi dal balcone di una abitazione del 5 piano dove erano in corso lavori di ristrutturazione. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Umberto I dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino. Intervenuto anche Ispettorato del lavoro, il cantiere è stato sequestrato.