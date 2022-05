Concorso Vigili del Fuoco 2022, 300 posti: prova selettiva dall'8/06

Dall’8 al 14 giugno 2022 si svolgerà per via telematica da remoto, la prova preselettiva per 300 posti dei Vigili del Fuoco. Nella pagina personale di ciascun candidato nel “Portale dei concorsi” è pubblicata la data e l’ora di svolgimento della prova preselettiva. Il candidato potrà collegarsi sia da personal computer sia da dispositivo mobile digitando il proprio codice fiscale, così come riportato nella domanda di partecipazione al concorso (utilizzando sempre Google Chrome per accedere con dispositivi mobili Android e Safari per accedere con dispostivi mobili Iphone). Nella Gazzetta Ufficiale n. 37 di oggi, oltre che sul sito del Dipartimento dei Vigili del fuoco, è pubblicato il diario della prova preselettiva.