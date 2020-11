Mit, Rfi e sindacati, protocollo sicurezza trasporti

E' stato firmato dal ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, il Protocollo di intesa con Rete Ferroviaria Italiana e i sindacati, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil per la tutela della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Lo annuncia una nota Mit che spiega come il documento si rivolga a tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che saranno impegnate nella realizzazione di opere per conto di Rfi. Il Protocollo conferma l’impegno del Ministro e dei firmatari nel garantire l’interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza, individuando un metodo condiviso basato sull’informazione e sul confronto tra il Committente e le Segreterie Nazionali. E prevede la convocazione di incontri periodici, volti al superamento di eventuali criticità in tema di diritti dei lavoratori, di sicurezza, di prevenzione di infortuni, di continuità produttiva del cantiere e del rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’opera.

Obblighi per appaltatore a tutela lavoratori

Inoltre, già dalle prime fasi progettuali, verranno individuati gli obblighi dell’appaltatore a tutela dei lavoratori, per poi essere definiti nella successiva fase di progettazione definitiva e consolidati nel Piano della Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara. Rfi, dal canto suo, inserirà nei contratti e nel capitolato d’appalto clausole a tutela dei lavoratori, che permetteranno loro di beneficiare del trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo sottoscritto dai principali sindacati. “La firma di questo protocollo è un’ulteriore e importante conferma dell’inderogabilità del principio della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Un principio che da sempre ha guidato le nostre scelte e che ora, più che mai, è una priorità per il Paese per proteggere i cantieri e garantire la sostenibilità delle opere e l’efficienza degli investimenti pubblici. E’ necessario promuovere una vera e propria cultura della sicurezza e della legalità contro ogni rischio di infiltrazione malavitosa”, ha dichiarato il ministro Paola De Micheli.

Diritto alla sicurezza sul lavoro

"Il Protocollo ha il merito di mettere il rispetto del contratto nazionale edile, la trasparenza nelle assunzioni, la lotta agli infortuni e alle illegalità al centro della ripartenza. Ringraziamo Ferrovie dello Stato e il ministro Paola De Micheli per aver posto le basi per un sistema di tutele e di coinvolgimento dei lavoratori e delle imprese, basato su più diritti, tutele, trasparenza”, hanno commentano unitariamente Vito Panzarella, Franco Turri, Alessandro Genovesi, segretari generali di FenealUIl, Filca-Cisl, Fillea-Cgil. "Abbiamo avviato specifici progetti mirati a coinvolgere attivamente il nostro personale per migliorarne la capacità di percezione del rischio, educandolo all’adozione di comportamenti sicuri”, ha spiegato l'ad e direttore generale del Gruppo Fs Italiane, Gianfranco Battisti. “La sicurezza sul lavoro e i diritti dei lavoratori sono valori imprescindibili per Rete Ferroviaria Italiana", ha concluso L'ad e direttore generale di Rfi Maurizio Gentile.