Scuola: sindacati chiedono incontro ad Azzolina

Alla luce del nuovo Dpcm firmato ieri dal Presidente Conte, Cgil, Cisl, Uil, Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola scrivono alla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina sollecitando un immediato confronto.



“Chiediamo un incontro urgente sulle misure per il contrasto e il contenimento di Covid-19 e dell’intensificarsi dell’emergenza pandemica, oltre che degli interventi sul sistema di istruzione contenuti nel disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023 approvati nel Consiglio dei Ministri del 17 ottobre scorso”, scrivono nella lettera la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, i segretari confederali di Cisl e Uil Angelo Colombini e Ivana Veronese, i segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi e Pino Turi.