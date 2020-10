Alitalia, sindacati: azienda non dialoga, sbagliate scelte strategiche

Le organizzazioni sindacali stigmatizzano "il comportamento della gestione commissariale di Alitalia, caratterizzato dall’assenza di confronto tra il commissario, il Direttore generale e le organizzazioni sindacali" e sottolineano di assistere a "continue scelte strategiche sbagliate a nostro avviso dannose per l’azienda e favorevoli alla concorrenza". Sono questi i contenuti principali della lettera inviata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo al Commissario Leogrande e mandata in copia ai Ministeri dello Sviluppo economico, dei Trasporti e del Lavoro, in vista dell’incontro di oggi alle 15 tra il Commissario di Alitalia stesso e le medesime sigle sindacali.

“Occorre cabina di regia per avvio fase operativa”

"A titolo di esempio – spiegano i sindacati – abbiamo chiesto ad Alitalia di costituire una cabina di regia per consentire l’avvio di una fase operativa e contestuale rispetto alle evoluzioni industriali, in modo che si faccia trovare pronta e reattiva per il suo rilancio. Altri temi che dobbiamo affrontare con il vettore sono ad esempio il monitoraggio dell’applicazione della cassa integrazione e lo smart working per il personale degli uffici". La lettera di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo prosegue: "Nel prendere atto delle mancate risposte alle nostre reiterate richieste e constatata la mancata risoluzione delle tematiche presentate, chiediamo risposte ai temi in precedenza evidenziati che rappresentano fortissima criticità per le lavoratrici e i lavoratori di Alitalia". Pur se presenti all’incontro convocato per questo pomeriggio, "esprimiamo un forte disappunto per l’assenza di confronto e sottolineiamo che la presenza al tavolo odierno è determinata esclusivamente dal senso di responsabilità nei confronti degli oltre 11mila dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria e delle loro famiglie".

“Vertici Alitalia ignorano rappresentanze lavoratori”

I sindacati lamentano quindi che l'assunzione di responsabilità "non ha purtroppo sinora trovato riscontro nelle politiche aziendali che hanno visto i vertici dell’amministrazione straordinaria ignorare le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori e lavorare in direzione contraria agli interessi di un’azienda che deve garantire continuità e futuro ai lavoratori e garanzia di mobilità ai cittadini Italiani". "Purtroppo, invece, assistiamo a continue scelte strategiche sbagliate a nostro avviso dannose per Alitalia e favorevoli alla concorrenza, sia sulle destinazioni di medio e lungo raggio del traffico passeggeri sia nell’ambito del cargo, unico settore attualmente in espansione". Le organizzazioni sindacali, in mancanza di risposte esaurienti, metteranno in campo ogni azione necessaria per invertire questo stato di inerzia che pregiudica il futuro della costituenda Newco" concludono i sindacati.