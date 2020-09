Alitalia: sindacati, urgente incontro con commissario

Un incontro urgente per avviare i lavori della cabina di regia su Alitalia. A chiederlo sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl in una lettera inviata al commissario straordinario della compagnia Giuseppe Leogrande e al direttore generale Giancarlo Zeni e, per conoscenza ai ministri competenti. E, avvertono, in assenza di risposte, "saranno valutate, senza ulteriori indugi, le più opportune iniziative di tutela e salvaguardia degli interessi dei lavoratori rappresentati". "Siamo purtroppo costretti ad evidenziare e stigmatizzare - sottolineano i sindacati - che la spettabile società Alitalia Sai in a.s. non ha ritenuto di dare seguito alla manifestata iniziale disponibilità, né rispettare gli impegni assunti".



"Nonostante il precipitare degli accadimenti che hanno caratterizzato la fase del lockdown e le innumerevoli difficoltà e mutevolezze che contraddistinguono giornalmente questo settore, riteniamo che l’azione di presidio dei mercati, nazionali, internazionali ed intercontinentali, posta in essere dalla gestione commissariale sia insufficiente e non adeguata a garantire l’attività aziendale nel breve e lungo periodo; rileviamo infatti, una serie di scelte di network a nostro avviso dannose per Alitalia e molto favorevoli alla concorrenza sia sulle destinazioni estere che domestiche, come da ultimo, la decisione di chiudere le operazioni presso lo scalo di Malpensa dal prossimo mese di ottobre solo per citare l’ultimo esempio in ordine temporale", affermano i sindacati.



"Nonostante questo, risale solo all’ormai lontano e scorso mese di febbraio - ricordano i sindacati - l’ultimo incontro con il commissario Leogrande, il quale, anche in occasione di una convocazione aziendale dei mesi scorsi, nella quale era prevista la sua partecipazione, ha ritenuto senza alcuna preventiva comunicazione, di non presentarsi e non è dato inoltre conoscere, un data per l’avvio dei lavori per l’attivazione della cabina di regia, la cui importanza non sfuggirà a nessuno. In generale, per quanto segnalato in considerazione dell’ormai prossima scadenza dell’accordo di cassa integrazione straordinaria, per circa 7.000 lavoratori e per la necessità di ripristinare un equilibrio nel confronto con le parti sociali al fine di dare seguito agli impegni condivisi, con la presente, siamo a sollecitare una richiesta urgente di incontro con il commissario straordinario della società Alitalia, nonché l’avvio dei lavori della cabina di regia".