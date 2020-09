Acc Wanbao, Mise annuncia: “Apertura banche per prestito”

“In queste settimane, il Ministero dello Sviluppo Economico ha lavorato incessantemente per supportare il commissario straordinario Maurizio Castro nella richiesta di un prestito ponte da parte degli istituti di credito per la ripartenza effettiva dell’azienda Acc Wanbao di Mel a Borgo Valbelluna. In queste ore alcuni istituti di credito hanno dato la loro disponibilità per la concessione del prestito”. E' quanto dichiara la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde in una nota congiunta con il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. “Grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi dal commissario Castro, supportato anche dal Mise, è stato presentato un nuovo piano industriale, sono stati riassorbiti i 18 lavoratori precedentemente licenziati (ora sono 305 in tutto) ed è stato aumentato il volume produttivo dell’azienda”, aggiunge Todde. “Mercoledì 9 settembre è previsto qui al Mise un nuovo incontro con il Commissario Castro per discutere della questione economica, delle tematiche di rafforzamento e di rilancio dell’azienda” conclude Todde.

D’Incà, “soddisfazione per lavoro svolto da Governo”

“Esprimo tutta la mia soddisfazione per il grande lavoro svolto dal Governo e in particolare dal Mise per garantire un futuro all’Acc di Mel per aver trovato la disponibilità degli istituti di credito. Ringrazio in particolare la sottosegretaria con la delega alle crisi aziendali al Ministero dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde che ha lavorato con grande impegno a questa vicenda", afferma D'Incà. "Avevamo più volte sottolineato le potenzialità dell’Acc, non solo grazie alle prospettive illustrate dallo stesso Castro attraverso un ambizioso piano industriale, ma anche per le grandi professionalità dei dipendenti: ora è arrivata una risposta fondamentale che, oltre a confermare il ruolo strategico dello stabilimento di Borgo Valbelluna nel settore del freddo, ridà fiducia a un intero territorio”, conclude.