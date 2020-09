Air Italy: ok a cig, sostegno al reddito dei lavoratori

Vertenza Air Italy: ''Durante la riunione convocata dal ministero del Lavoro per discutere gli aspetti occupazionali nella è stato raggiunto l’accordo fra azienda e sindacati sulla cassa integrazione. Viene in questo modo assicurato il sostegno al reddito di tutti i lavoratori dopo la liquidazione avviata dalla compagnia''. E’ stato lo stesso ministero guidato da Nunzia Catalfo a comunicarlo con una nota.

Filt, “ottimo risultato”

“Un ottimo risultato che sventa il dramma di 1.465 licenziamenti''. E’ quanto afferma il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, in una nota, commentando l'accordo raggiunto sulla cig di 10 mesi per i lavoratori di Air Italy. L'intesa, spiega in sindacalista, è arrivata ''dopo una riunione no stop di 12 ore, soprattutto in un contesto molto difficile con una liquidazione aziendale in atto, grazie all’estremo impegno e alla tenacia delle organizzazioni sindacali”. ''Con il contributo del ministero del Lavoro e delle regioni Sardegna e Lombardia'', sottolinea Cuscito, vengono ''garantiti tutti i diritti retributivi e vengono mantenute le professionalità certificate ed in tempi brevissimi verranno presentati i programmi di riqualificazione”. “Adesso, non bisogna abbassare la guardia ma invece - sostiene il segretario - si deve lavorare, nel corso dei dieci mesi di cigs, per trovare una soluzione industriale di concerto con i ministeri dello sviluppo economico e dei trasporti e le regioni interessate che permetta di non disperdere le alte professionalità dei dipendenti della compagnia e dare una prospettiva di lavoro a tutti i dipendenti Air Italy, assicurandogli una continuità economica a loro ed alle proprie famiglie”.

Uiltrasporti, “scongiurati 1.465 licenziamenti”

Grazia all'accordo raggiunto sulla cassa integrazione per i lavoratori di Air Italy ''si è riusciti ad impedire che 1.465 dipendenti finissero sulla strada”. A dichiararlo il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, e il segretario nazionale, Ivan Viglietti, in una nota. “Grazie al lavoro congiunto di Governo, istituzioni e sindacato oggi si è potuto raggiungere l’accordo di cassa integrazione straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy'', si sottolinea.“Ma deve essere sin da ora chiaro che per quanto ci riguarda questo è solo un inizio'', affermano i due segretari. I ministeri competenti, insieme alle regioni Lombardia e Sardegna e ai sindacati devono ''proseguire e incrementare il lavoro per costruire una solida prospettiva industriale per tutti i lavoratori coinvolti , che rappresentano 1.465 famiglie che chiedono e meritano di vivere di lavoro e non di ammortizzatori sociali”.