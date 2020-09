Betafence, sindacati: posizioni distanti con azienda

"Dopo una lunga discussione che ha visto le posizioni distanti tra le parti, attraverso la mediazione e la sollecitazione della sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, l'azienda ha preso l'impegno di fornire nel prossimo incontro, che sarà convocato a breve, tutti i dati che possano consentire un confronto nel merito volto a trovare una soluzione che garantisca la continuità produttiva e occupazionale". E' quanto riferiscono i sindacati Fim, Fiom, Uilm, in un comunicato congiunto al termine del primo incontro che si è svolto al Mise tra le organizzazioni sindacali e il gruppo Betafence che "ha esplicitato la volontà di chiudere le attività produttive dello stabilimento di Tortoreto, mantenendo esclusivamente in piedi le attività di logistica e dell'amministrazione commerciale".

“Priorità è mantenimento completa attività aziendale”

"Le organizzazioni sindacali e le Istituzioni hanno identificato come priorità il mantenimento della completa attività aziendale - si legge nella nota - a partire da quella produttiva della Betafence Italia e della sua intera filiera garantendo la continuità industriale e occupazionale. L’azienda ha precisato nell'incontro, senza fornire alcun dato specifico, la volontà della chiusura delle linee produttive adducendo motivazioni infondate circa la scarsa redditività degli impianti". "In questi anni i lavoratori dello stabilimento di Tortoreto - proseguono i rappresentanti dei lavoratori - hanno sempre raggiunto gli obiettivi aziendali, addirittura superando il 100%. Il raggiungimento dei target di produzione hanno garantito una corresponsione di quote economiche sostenibili all'interno degli accordi aziendali". "Pertanto sono necessari dati chiari e specifici per una reale trattativa, mentre appare evidente che la scelta aziendale risponderebbero a logiche esclusivamente finanziarie senza riferimenti specifici dal punto di vista industriale".