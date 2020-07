Pil: Congiuntura Ref, contrazione del 9,2% nel 2020

"Quest’anno la contrazione del Pil italiano sarà del 9,2%, meno pronunciata rispetto alle stime indicate nei giorni scorsi negli scenari dei maggiori organismi internazionali, e più vicina alle indicazioni delle istituzioni italiane". E' quanto si legge nel rapporto Congiuntura Ref.

"L’economia italiana - si legge nell'analisi - sta affrontando la crisi economica più grave dai tempi della seconda guerra mondiale. Le caratteristiche dello shock che ha cagionato questa crisi sono molto diverse rispetto a qualsiasi precedente nella storia economica recente. Anche per questo non vi è ancora un consenso sulla lettura degli andamenti in corso, e sulle prospettive dei prossimi mesi".



"Nelle settimane del lockdown - spiega quindi Congiuntura Ref - la contrazione dell’attività produttiva è stata di entità eccezionale. In tutti i paesi che hanno dovuto adottare questo tipo di restrizioni l’attività economica ha mostrato contrazioni nettamente superiori a quelle osservate in tutti i precedenti storici, compresa la crisi del 2008. Questo induce a ritenere che il tipo di shock cui è stata sottoposta l’economia mondiale sia di entità superiore alle crisi del passato. D’altra parte, è anche vero che la fase delle misure più restrittive è durata soltanto poche settimane, e ha fatto posto sin dai primi di maggio a un graduale allentamento", prosegue il rapporto.