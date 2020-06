Coronavirus, Unc: per e-book download rincari +30,4

L'Unione Nazionale Consumatori ha elaborato i dati Istat resi noti ieri, per stilare la classifica dei prodotti e servizi più rincarati durante l'emergenza Covid, ossia da febbraio, mese dove non c'era ancora il lockdown, a maggio, scoprendo vere e proprie speculazioni dei prezzi. Il record spetta alla voce E-book download, con un rialzo, in soli 3 mesi, del 30,4%. Al secondo posto la frutta fresca, +12,8% e al terzo gli Apparecchi per il trattamento dell'informazione, ossia computer portatili e fissi, palmari, tablet, notebook con un incremento del 12%

In pratica, si è approfittato dello smart working e dell'obbligo degli studenti di seguire le lezioni a distanza, per fare rialzi a danno di lavoratori e famiglie. Analoga sorte per gli Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione, ossia monitor e stampanti, che si collocano al quarto posto di questa classifica, salendo dell'11,3%. Sfruttamento simile per la quinta voce, Apparecchi per la telefonia fissa, +7,7%. Evidentemente i telefoni fissi che si avevano non potevano bastare dal momento che tutta la famiglia era "reclusa" tra le quattro mura di casa e c'è chi ha pensato bene di cogliere questa necessità per guadagnarci.