Imprese delle macchine da costruzione ad una sola voce

Fare massa critica per far sentire con più forza la voce del settore delle macchine per costruzione. È questa la ragione che ha spinto Assodimi e Unacea, le associazioni di categoria rispettivamente dei noleggiatori, e delle aziende produttrici e importatrici, a stipulare un protocollo di collaborazione. Le due associazioni dichiarano che intensificheranno le attività di mutua informazione, di consultazione, di comunicazione, di formazione e soprattutto le azioni di advocacy nei confronti degli stakeholder comuni.

''L'associazione dei noleggiatori ha da sempre creduto nella forza del gruppo e nella collaborazione attiva fra tutti gli attori della filiera - dichiara Mauro Brunelli, presidente Assodimi/Assonolo. Con Unacea ci sono sempre state convergenze in molti ambiti, ogni azione ha più forza se fatto in comune così da valorizzare tutto il comparto per fare sinergia nell'ottica di rendere più snello il lavoro di tutti e professionalizzarlo''.

''Lo spirito unitario - dichiara Mirco Risi, presidente di Unacea – ci ha guidato a partire dall'inizio della nostra impresa associativa, dieci anni fa. Con Assodimi abbiamo sempre notato una forte convergenza su un modello di associazionismo antiburocratico e a guida imprenditoriale. Adesso nella difficile contingenza segnata dagli effetti della pandemia abbiamo voluto valorizzare la pratica quotidiana dei nostri rapporti per creare sinergie e fare massa critica a favore del comparto.''