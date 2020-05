Nasce l’Officina dell’Innovazione, hub microcredito

Nasce Officina dell'Innovazione, a seguito di una video conference tra il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e il Presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini. Si tratta di un Innovation Hub che l'Ente Nazionale per il Microcredito si accinge a lanciare con lo scopo di supportare lo sviluppo di progetti e startup fortemente innovative operanti in diversi settori, tra cui le costruzioni, il biomedicale, la logistica e merci, l'agroalimentare, il turismo, l'artigianato, il commercio, le attività finanziarie e assicurative. Tra gli obiettivi ci sono anche la strutturazione e il finanziamento degli spin off universitari e il rafforzamento dei processi di trasferimento tecnologico. Il progetto sarà presentato nelle prossime settimane ai rettori delle università italiane e ai presidenti dei principali centri di ricerca. Manfredi e Baccini hanno raggiunto un'intesa anche per la realizzazione di programmi congiunti di educazione economica e imprenditoriale. La collaborazione sarà formalizzata da una convenzione quadro che sarà sottoscritta nelle prossime settimane.

Il ministro Manfredi: “Più investimento nell’innovazione sociale”

"Con l'Officina dell'Innovazione l'Italia si dota di un nuovo e dinamico strumento di collaborazione tra Università e impresa, nella prospettiva di un maggiore investimento nella cosiddetta innovazione sociale", dichiara Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della Ricerca. "Quando la ricerca e l'innovazione si incontrano con le aziende, l'intero sistema-Paese ne trae beneficio poiché la conoscenza è sempre più alla base dello sviluppo, non soltanto economico, ma anche sociale. - sostiene Manfredi - Ricerca e aziende non possono avere vite parallele, devono anzi parlarsi per convergere verso l'obiettivo comune del benessere dell'intera società. Quanto alle Istituzioni, hanno il compito di favorire tale dialogo, rimuovendo gli ostacoli che Università e imprese possono trovare sul loro cammino. Ora, grazie all'Officina dell'Innovazione, compiamo un ulteriore passo in questa direzione".

Baccini (Enm): “Valorizzazione economica della conoscenza”

''L'Officina dell'Innovazione costituirà la cinghia di trasmissione tra la cultura universitaria, la conoscenza acquisita attraverso la ricerca e il mondo dell'impresa economica e dell'imprenditoria reale", afferma il presidente dell'Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini. "Il progetto - spiega - costituisce il primo esercizio di una collaborazione che si sta disegnando tra l'Ente Nazionale per il Microcredito e il Ministero dell'Università e della Ricerca, finalizzato all'espletamento della Terza missione universitaria per la valorizzazione economica della conoscenza. Successivamente vogliamo spostare l'obiettivo anche sulla Terza missione culturale e sociale per immergerci a pieno nella realizzazione di programmi di educazione economica, finanziaria ed imprenditoriale".