Coronavirus: sindacati e Confcommercio uniti nel contrasto

In vista della riapertura di molte attività del commercio, sospese per tante settimane, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uitucs hanno sottoscritto con Confcommercio l’Accordo Quadro per la Costituzione dei Comitati Territoriali per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid-19 negli ambienti di lavoro delle aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Un’intesa importante, che contribuirà ad alzare l’attenzione sul tema centrale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che rischia di essere messo da parte dalle spinte a riaprire velocemente: “Grazie a questo accordo -afferma la Filcams Cgil- tante imprese micro medie, piccole potranno avvalersi delle competenze del Comitato per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e al contempo avere l’opportunità di verificare le misure adottate lì dove non è presente una rappresentanza sindacale; e la declinazione territoriale potrà garantire condizioni omogenee di sicurezza in tutto il territorio nazionale.”

Comitati avranno consulenza di esperti

Il Comitato Territoriale sarà composto dai componenti dell’Organismo Paritetico Territoriale per la salute e la sicurezza, con il coinvolgimento dei rappresentanti delle parti sociali sottoscrittrici dell'Accordo, e si avvarrà della collaborazione dei Rlst. Il Comitato potrà avvalersi di esperti (medico del lavoro, psicologo del lavoro, tecnico Rspp, esponenti Ats e Inail territoriali).

Il compito dei comitati sarà di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate, di proporre l’adozione di una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (Dvr) e indicare percorsi di formazione in favore delle aziende e dei lavoratori.

Protocollo che integra tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro

L’accordo quadro, fanno sapere i sindacati, è completato dal Protocollo Standard che recepisce, fa riferimento e integra le normative in materia di salute e sicurezza, i protocolli confederali del 14 marzo e 24 aprile, il protocollo di Confcommercio del 26 marzo 2020 e le indicazioni dell’Inail nonché le recenti linee di indirizzo della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, il dpcm del 18 Maggio 2020 e il dl 33 del 17 Maggio 2020. Il Comitato Territoriale avrà il compito di aggiornare e integrare il protocollo rispetto alle disposizioni in materia da parte delle Istituzioni locali. Potranno avvalersi del Comitato Territoriale le aziende in cui non è presente la rappresentanza sindacale o quelle in cui, d'intesa con la stessa rappresentanza, si decida di avvalersene. Le aziende per accedere al Comitato Territoriale dovranno aderire all’apposito modulo previsto e allegare il protocollo aziendale. Sarà compito del comitato verificare che il protocollo dell’impresa sia conforme al Protocollo Standard e alle specificità delle singole imprese.