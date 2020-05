Sindacati, proroga cig per dipendenti Fincantieri

Proroga di altre due settimane della Cig per l'emergenza Covid er tutti i dipendenti Fincantieri. Secondo una nota di Fiom, Fim e Uilm nazionali in continuità con il percorso avviato dalle parti è stato sottoscritto un verbale di accordo di proroga, dal 18 al 30 maggio, per permettere il graduale rientro dei dipendenti. Nel corso della riunione in video conferenza, si è affrontato inoltre il tema dei carichi di lavoro e del rallentamento delle commesse cruise a causa della diffusione globale del virus.

Dal 5 giugno confronto su smart working

"Su questo tema l'azienda ci ha comunicato che non ha ancora ridisegnato definitivamente i piani produttivi, la stessa conferma che non c'è stato fortunatamente nessuna cancellazione delle commesse in portafoglio. Su questo tema nei prossimi giorni verrà concordato uno specifico incontro", si aggiunge nel comunicato. Inoltre a partire dal 5 giugno, riferiscono i sindacati, riprenderà il confronto con l'esecutivo del coordinamento sindacale su smart working, miglioramento dei servizi welfare, assistenza sanitaria integrativa, verifica delle flessibilità orarie e della banca ore solidale. Inoltre in relazione alla consuntivazione del premio di risultato relativo all' anno 2019 l'azienda ha comunicato che l'indicatore di bilancio (Ebitda margin) del premio di partecipazione ha raggiunto il risultato massimo 120%, ad eccezione della controllata Isotta Fraschini che ha consuntivato il 100%. Infine i sindacati riferiscono che domani verranno eseguiti gli esami congiunti nei siti e sedi per verificare le varie specificità anche alla luce delle nuove norme sui lavoratori fragili.