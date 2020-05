Fase 2, Abi, inviate oltre 140 mila domande a fondo garanzia

Sabato e domenica scorsi, giorni solitamente non lavorativi, le banche hanno continuato ad inviare domande al fondo di garanzia che, a domenica 10 maggio, ne ha ricevute oltre 140 mila (rispetto alle 128 mila a venerdì 8 maggio) per finanziamenti richiesti di 7 miliardi e 200 milioni di euro. Lo rende noto l'Abi. Di queste domande, fino a domenica 10, ne sono pervenute al Fondo di garanzia circa 117 mila per importi fino a 25 mila euro, rispetto alle 105 inviate fino a venerdì 8 maggio, per un importo ora di circa due miliardi e mezzo di euro. "Questi numeri di domande inviate dalle banche anche di sabato e domenica al Fondo di garanzia, per numeri complessivi ed importi in continua crescita, evidenziano il forte impegno delle banche e dei lavoratori bancari, pur nella prolungata emergenza da coronavirus", commenta l'Abi.

Sabatini, “le difficoltà di oggi delle imprese sono le difficoltà di domani delle banche”

"In questo momento bisogna aiutare le imprese, perché le difficoltà di oggi delle imprese sono le difficoltà di domani delle banche" ha detto Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Abi, intervendo su Class Cnbc. Sabatini ha poi spiegato che sono state accolte "oltre 1 milione e 600 mila domande di moratorie dalle banche. Per dare un termine di paragone nei dieci anni della crisi del 2008 le domande di moratorie da parte delle imprese sono state solo 450 mila". "Lo abbiamo visto durante la grande crisi finanziaria - ha continuato- quando la crisi del debito sovrano si è trasformata in crisi dell'economia, che si è trasferita nei bilanci delle banche con l'esplosione dei crediti deteriorati. Da questo punto di vista è fondamentale lavorare insieme e c'è il massimo sforzo e impregno delle banche nel dare attuazione sia alle moratorie sia agli altri strumenti".