Povertà, Confcommercio: a marzo balzo indice disagio sociale

Netta crescita a marzo dell'indice del disagio sociale - il Misery Index elaborato da Confcommercio - che cresce di 3,2 punti sul mese precedente, attestandosi a quota 20,5 e risalendo ai valori di ottobre 2017. Un aumento – spiega l'associazione - che "riflette in misura esclusiva le difficoltà del mondo del lavoro". Peraltro, si aggiunge, "la stima potrebbe essere sottostimata in considerazione del blocco dei licenziamenti, delle difficoltà nel compiere azioni di ricerca di un lavoro e del fatto che a marzo non ci sono ancora ore di Cig autorizzate con causale Covid-19 ".