Coronavirus, Abi : domande a fondo garanzia arrivate a quota 92mila

Crescono in maniera continua le istanze per accedere ai finanziamenti: al 5 maggio sono +9mila in un giorno, per complessivi 5,59 miliardi di euro richiesti

L'Abi segnala che "continuano a crescere cospicuamente le domande di finanziamento pervenute dalle banche al Fondo centrale di Garanzia che ne ha fornito resoconto". Al 5 maggio, si legge in una nota dell'associazione, sono pervenute quasi 92 mila domande (circa 9mila in più in un solo giorno) per 5.595 milioni di finanziamenti richiesti. Di questi, per le operazioni di anticipazione di liquidità fino a 25 mila euro, le domande pervenute dalle banche al Fondo di Garanzia hanno superato le 70mila (circa 9mila in più in un solo giorno) con finanziamenti richiesti per circa 1,5 miliardi di euro. I dati "evidenziano che è ormai superato il periodo di rodaggio nell'applicazione dei decreti legge", ribadisce l'Abi.