S&p, in 2020 pil eurozona -7,3%, crollo Italia a -9,9%

L'Italia rischia di pagare il prezzo più altro, in termini economici, per la crisi aperta dalla pandemia di coronavirus, con pil 2020 che potrebbe crollare del 9,9% in un'eurozona stimata in calo del 7,3%.

E' la nuova previsione dell'agenzia S&P Global Ratings che comunque ammonisce come l'impatto potrebbe essere più grave in caso di allargamento dei lockdown a livello globale.



S&P prevede inoltre una contrazione del 6,5% per il Regno Unito. Per il 2021 l'agenzia prevede un graduale rimbalzo che nella zona euro sarebbe del 5,6% con l'Italia al +6,4% (+6% per il Regno Unito) ma con uno scenario di eliminazione dei blocchi attuali dopo otto settimane di lockdown e un'uscita molto graduale dall'emergenza.