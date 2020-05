Scuola, Azzolina firma decreto: risorse per oltre 33 mln per Istituti

La ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina ha firmato il decreto che assegna le risorse del Fondo per l'Istruzione Tecnica Superiore: vengono stanziati oltre 33 milioni di euro per gli Its (Istituti Tecnici Superiori), un modello formativo che continua a convincere gli studenti e a offrire risultati molto incoraggianti in termini occupazionali. Secondo il monitoraggio nazionale 2020, realizzato su incarico del Ministero dell'Istruzione dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (Indire), l'83% dei diplomati Its trova lavoro a un anno dal diploma e il 92,4% di questi riesce a impiegarsi in un'area coerente con il proprio percorso di studi.

Risorse a Regioni che le erogheranno a Its

I finanziamenti previsti dal decreto firmato dalla ministra Azzolina, pari a 33.355.436 euro, saranno erogati alle Regioni attraverso le quali verranno distribuiti agli Istituti Tecnici Superiori per l'organizzazione della loro offerta formativa. Ai 33 milioni andrà ad aggiungersi, poi, la quota di co-finanziamento a carico delle Regioni, pari almeno al 30% delle risorse nazionali. Il decreto indica, oltre ai fondi, anche gli indirizzi di programmazione nazionale degli Its che dovranno creare profili tecnici “altamente specializzati e spendibili nel mondo del lavoro, supportare i percorsi legati ai processi di innovazione tecnologica, potenziare le iniziative di orientamento, garantire standard di formazione di livello internazionale sempre più alti: sono alcuni degli obiettivi individuati”.

Campagna nazionale su radio e tv

Il ministero intende informare sempre di più sulle opportunità offerte dagli Its. Per questo è stata lanciata una campagna nazionale con una fitta programmazione televisiva e radiofonica. La campagna proseguirà anche sui social e si svilupperà fino alla fine di giugno. Prevista una playlist, guidata da un esperto youtuber, per consentire ai ragazzi interessati l'esplorazione delle diverse aree tecnologiche. È stato poi messo a punto il sito https://sistemaits.it/, progettato per far conoscere tutto il potenziale degli Its, per raccontare come funzionano questi Istituti, i casi di successo e le buone pratiche. Chi esce dagli Its acquisisce un'alta specializzazione tecnologica che consente di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del Paese e di dare un contributo all'innovazione e al trasferimento tecnologico alle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni.