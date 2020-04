Coronavirus: Governo-parti sociali, accordo su protocollo sicurezza

Accordo fatto sull'integrazione al Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Dopo una lunga notte di lavoro, imprese sindacati e governo hanno trovato alla fine l'intesa sulle "proposte di adeguamento" delle regole per la tutela della salute e dei lavoratori in vista del 4 maggio, data di fine lockdown in cui riapriranno alcuni tra i più importanti comparti industriali del Paese, manifattura, costruzioni, parte dei servizi alle persone e alcune attività commerciali.



Il confronto tra sindacati e imprese, partito a mezzanotte scorsa, è stato duro, in alcuni passaggi un vero e proprio scontro, come sulle sanzioni e sui tamponi a i lavoratori di aree di crisi. All'alba nonostante le parti sociali non avessero ancora trovato la quadra, il governo è entrato nella riunione. Poi la mediazione: saranno sospese le aziende che non rispetteranno le regole di tutela della salute previste dal Protocollo mentre sulla decisione per i tamponi ai lavoratori è stato coinvolto il medico competente.