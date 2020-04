Whirlpool-sindacati, siglato accordo sicurezza

Accordo sindacati-Whirlpool sulle linee guida di sicurezza per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ad annunciare l'intesa una nota unitaria Fim Fiom e Uilm che spiega come l'accordo preveda "un complesso di azioni" che tengono conto di tutti i confronti svoltisi nei siti della multinazionale americana per garantire le massime condizioni di sicurezza possibili in vista della ripresa dell’attività lavorativa. Le principali misure previste sono la igienizzazione e la sanificazione degli ambienti, il mantenimento delle distanze di almeno un metro, la concessione del lavoro agile (smart working) a chi può lavorare da remoto, la dotazione di mascherine, la misurazione delle temperature prima di accedere al sito, tutele per i soggetti più vulnerabili per condizioni di salute, l'adozione di procedure finalizzate a evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi. Inoltre, prosegue la nota sindacale, Whirlpool sta valutando di fare ricorso a programmi di test sierologici, che il sindacato chiederà non appena possibili.

E’ ribadito il ruolo dei Comitati presenti in azienda, di cui fanno parte anche rsu e rls, per la implementazione e la verifica di quanto convenuto; Whirlpool inoltre è impegnata a confrontarsi in sede locale per rivedere orari, pause e cicli di lavoro per garantire le distanze di sicurezza e minor presenza del personale. Oltre agli interventi di igienizzazione e sanificazione negli ambienti di lavoro, prima della ripresa delle attività, l'azienda provvederà ad effettuare una formazione specifica al proprio personale interno e a dare le necessarie informazioni al personale esterno. Inoltre, tutte le persone in entrata, sia con una vettura che a piedi, verranno sottoposte al controllo della temperatura corporea tramite l'apposito termometro infrarossi da parte del personale addetto alla misurazione. In caso di temperature superiori al limite consentito per due misurazioni consecutive, l'ingresso non sarà consentito e la persona verrà invitata a seguire le disposizioni governative.

Confermato l'agile working ove possibile. Ai lavoratori che dovranno recarsi presso la sede di lavoro, i quali dovranno attenersi alla distanza minima di sicurezza definita in almeno un metro, l'Azienda fornirà due mascherine al giorno per ogni dipendente, salvo diverse e particolari esigenze. Allo stesso modo, verranno pienamente tutelati i lavoratori affetti da patologie che ne aumentano la fragilità nei confronti del virus, come soggetti immunodepressi, donne in gravidanza o affetti da patologie cronico-degenerative come il diabete.

"Per Whirlpool la sicurezza delle persone, collaboratori, clienti, fornitori e consumatori, è una priorità assoluta. Per questo, in tutti i siti industriali abbiamo prontamente implementato tutte le misure necessarie al contenimento del virus, applicando scrupolosamente i decreti e le disposizioni dei protocolli siglati a livello nazionale nonché predisponendo misure ulteriori e rafforzate", afferma Carmine Trerotola, hr transformation industrial relations director di Whirlpool Corporation. "Stiamo valutando anche la possibilità di prendere parte a programmi o progetti di somministrazione di Test sierologici e di Test molecolare, su base volontaria", aggiunge ribadendo di essere pronti "ad apportare ogni miglioria possibile per garantire la salute delle persone". Il settore degli elettrodomestici "sono ancor più essenziali in questa nuova dimensione che stiamo vivendo", conclude.