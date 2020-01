(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - La settimana politica all'Emiciclo si aprirà martedì 21 gennaio, alle ore 12, con la conferenza dei Capigruppo convocata dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri per stabilire l'ordine del giorno della prossima seduta consiliare. Alle 14.30 si riunirà in seduta straordinaria la Commissione Salute per esaminare il progetto di legge su "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie". Mercoledì 22 gennaio, alle 10.30, è in programma la seduta della Commissione d'inchiesta su Sin di Bussi nel corso della quale sono previste le audizioni del Dirigente dell'Avvocatura regionale Stefania Valeri e del Dirigente Settore bonifiche del Ministero dell'Ambiente Luciana Distaso. Giovedì 23 gennaio sono convocate le Commissioni Agricoltura e Territorio; in riunione anche il Comitato per la Legislazione. Infine, la Commissione di Vigilanza si riunirà in seduta straordinaria alle 15.30.