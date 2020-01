Incidente su rampa variante a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Quattro persone ferite in modo non grave e disagi alla viabilità in seguito ad un incidente avvenuto nel pomeriggio a Pescara, sulla rampa di accesso alla circonvallazione che collega Francavilla al Mare (Chieti) a Montesilvano (Pescara), allo svincolo dell'aeroporto. Due automobili che viaggiavano in direzione opposta, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. La rampa è rimasta chiusa in entrata e in uscita per tutta la durata delle operazioni di soccorso, rimozione dei veicoli e ripristino del manto stradale. Le quattro persone sono state accompagnate in ospedale da due ambulanze del 118, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.



