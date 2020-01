Auto piomba su passeggino, ferito bimbo

(ANSA) - PESCARA, 15 GEN - Nonna e nipotino, a seguito di un incidente, vengono travolti da un'automobile e il passeggino finisce schiacciato tra due veicoli. E' accaduto a Pescara, in via Rigopiano. Il bimbo, 11 mesi, trasportato in ospedale, ne avrà per 15 giorni; è ricoverato in Chirurgia pediatrica. La nonna, 69 anni, sta facendo tutti gli accertamenti sanitari del caso: avrebbe riportato fratture e traumi.

Secondo le prime informazioni, un uomo alla guida di un'automobile, a causa di un malore, ha imboccato via Rigopiano contromano da via Ferrari, è finito sul marciapiede, ha divelto alcuni dei paletti in ferro che delimitano l'area pedonale ed è andato a sbattere contro un mezzo in sosta. Nello scontro, la donna e il nipotino nel passeggino sono stati travolti. In ospedale, per accertamenti, anche il conducente dell'auto, un 69enne. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia municipale.