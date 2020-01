Altopiano Rocche pronto a salto qualità

(ANSA) - L'AQUILA, 15 GEN - Far compiere un salto di qualità al comprensorio dell'Altopiano delle Rocche per renderlo in grado di competere con le più importanti località sciistiche alpine.

Un progetto ambizioso che accomuna i sindaci di Ovindoli, Simone Angelosante, di Rocca di Mezzo, Mauro Di Ciccio, e di Rocca di Cambio, Gennaro Di Stefano. Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio li ha incontrati per un sopralluogo insieme ai gestori degli impianti, Giancarlo Bartolotti e Luca Lallini.

Marsilio ha avuto un incontro prima in municipio a Ovindoli, alla presenza del commissario del Parco regionale Sirente Velino Igino Cuchiarelli, poi ha effettuato un sopralluogo con sindaci e tecnici, accompagnato dall'assessore Guido Quintino Liris, e ha raggiunto le alte quote a bordo di una motoslitta delle forze dell'ordine. Per il completamento infrastrutturale dei bacini sciistici di Ovindoli Monte Magnola, Rocca di Mezzo e Campo Felice ci sono 16 milioni di euro, circa 10 dal Masterplan, per 6 è il Cipe la fonte di finanziamento.