Sevel, alle 14 ripresa produzione Atessa

(ANSA) - ATESSA (CHIETI), 7 GEN - Riprenderà alle 14, come comunicato dall'azienda ai sindacati, l'attività della Sevel di Atessa, dopo la pausa natalizia e con un turno di ritardo rispetto a quello delle 6 di oggi per problemi legati all'area posta sotto sequestro a seguito dell'incidente in cui, il 3 gennaio scorso, ha perso la vita il trentenne Cristian Terilli, manutentore di una ditta esterna. Sempre oggi, alle 12, all'ospedale di Chieti inizierà l'esame autoptico per accertare le cause del decesso del giovane operaio; a effettuarlo l'anatomopatologo Domenico Angelucci.



Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 14:43