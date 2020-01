Trofeo Calisto Del Castello a Roccaraso

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 4 GEN - Comincia la stagione agonistica dello sci alpino sulle piste del comprensorio Skipass Alto Sangro con il trofeo "Calisto Del Castello": domani e lunedì 6 gennaio saranno circa 400 i giovani atleti in gara all'Aremogna in occasione della 15/a edizione di questo memorial: una gara di slalom gigante aperta alle categorie Topolini, Superbaby, Baby, Cuccioli, Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Seniores. In questa edizione il trofeo si svilupperà in due giornate: domenica sarà la volta delle categorie Topolini, Superbaby, Baby e Cuccioli mentre il giorno successivo saranno in pista i Ragazzi, Allievi, Aspiranti, Giovani e Seniores. "Per tutti noi è sempre un appuntamento di grande significato - ha spiegato il presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro, Bonaventura Margadonna - Calisto Del Castello è stato un imprenditore che ha tracciato la strada dello sviluppo del turismo montano abruzzese. Una strada che noi stiamo ora cercando di percorrere con lo stesso impegno".