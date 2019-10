Italia-Cuba, rilancio a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 17 OTT - Nel 2019 ricorre il 60 anniversario della Rivoluzione Cubana, e come spiegano in una nota gli organizzatori dell'iniziativa pubblica alla quale parteciperanno l'ambasciata di Cuba e la presidente nazionale dell'associazione Italia-Cuba Irma Dioli per la ricostruzione della sezione di Pescara, si tratta di ''un evento che ha trasformato la storia dell'America latina e ha avuto un enorme impatto in tutto il mondo. Come non si stancava mai di ripetere Nelson Mandela "la rivoluzione cubana è stata una fonte di ispirazione per tutti i popoli amanti della libertà". ''Nel 60esimo compleanno della Rivoluzione Cubana ci proponiamo di chiamare a raccolta tutte le amiche e gli amici di Cuba per riorganizzare l'associazione nella nostra regione a partire dall'apertura di un circolo a Pescara. Diamo appuntamento a tutte le compagne e i compagni, alle cittadine e ai cittadini interessate/i venerdì 18 ottobre, alle 17,30 presso il salone della Camera del Lavoro-Cgil di Pescara in Via Benedetto Croce 108''.