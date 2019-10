Vvf: Palano in pensione, comando a Centi

(ANSA) - L'AQUILA, 14 OTT - Passaggio di consegne al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pescara fra Vincenzo Palano, che va in pensione, e il nuovo comandante reggente Daniele Centi, vice direttore regionale dei Vigili in Abruzzo. "Da domani mi toglierò la divisa - ha detto Palano - ma quella del Vigili non si staccherà mai dal mio corpo". "Arrivo in un Comando importante dove spero di restare da comandante effettivo - ha dichiarato Centi - Ho lavorato nei terremoti di Marche, Umbria e in quello dell'Aquila e, in 29 anni, da quando indosso la divisa, a Ferrara, Teramo e Rieti". Palano lascia "un gruppo di persone capaci - ha detto - In questi tre anni abbiamo dovuto fare i conti con tanti eventi, anche dolorosi, come i terremoti, che stanno diventando episodi ciclici. Non posso dimenticare Rigopiano che, al di là della tragedia immane per la perdita di vite umane, deve portarci a una maggiore cultura di prevenzione e a una valutazione del rischio. C'è ancora molto da fare. Basti pensare alla grandinata del 10 luglio scorso".