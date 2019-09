Eccellenze in Abruzzo, rapporto Symbola

(ANSA) - PESCARA, 23 SET - Una delle principali regioni d'Europa per intensità industriale, un territorio con paesaggi naturali e rurali accanto a innovazione e industria, un settore alimentare 5/o in Italia per numero di occupati e 2/o riferito alla sola produzione di pasta e vino. E' l'Abruzzo che emerge da "100 Innovation stories", pubblicazione promossa dalle Fondazioni Symbola e Hubruzzo, risultato di una ricerca quali-quantitativa su circa 3mila imprese con almeno 5 addetti e 800mila euro di fatturato. Un sistema produttivo con Pil di oltre 30 miliardi di euro, 7/o in Italia per specializzazione industriale, con primati nella filiera dell'elettronica e riguardo alla popolazione universitaria, per rapporto tra numero di studenti e popolazione. Dopo ricerche su comparti e porzioni di territorio di Campania, Veneto, Toscana, Basilicata e Calabria, per Symbola è la prima ricerca su una regione nel suo complesso. E raccontando la storia di 100 aziende svela eccellenze spesso ignorate dagli stessi residenti.