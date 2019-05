Marsilio a Cocullo,sì candidatura Unesco

(ANSA) - Cocullo (L'Aquila), 1 MAG - Il presidente della Regione Marco Marsilio si è recato alla Festa dei Serpari di San Domenico a Cocullo e ha spiegato che ''è la prima volta che partecipo a questa processione, ma devo dire che ce l'ho negli occhi da quando ero bambino grazie ad un quadro di un mio zio che ritraeva questa festa. Sono molto contento di essere stato qui''.

A margine degli eventi Marsilio ha spiegato che la tutela di queste feste è importante perchè ''sono un volano importante non solo per l'identità di un luogo ma perchè possono trasmettere la storia e la tradizione di Cocullo come di altri posti. E' giusto che la Regione con la sua presenza e con la sua attenzione per le tradizioni popolari continui a vivificare questa nostra storia. Per quanto riguarda Cocullo la candidatura Unesco mi sembra appropriata'', ha concluso il presidente della Regione.