Progetto Noemi, uova Pasqua in Pediatria

(ANSA) - PESCARA, 20 APR - Tante coloratissime uova di cioccolato per i bambini ricoverati. Le ha consegnate oggi 'Progetto Noemi Onlus', in collaborazione con l'Associazione Will Clown, ai pazienti dei reparti di Pediatria, Terapia sub intensiva pediatrica e Centro trapianti dell'ospedale di Pescara. Un segno di vicinanza ai piccoli che trascorreranno la Pasqua in ospedale. "Un appuntamento che si ripete da quattro anni a cui teniamo molto" spiega Andrea Sciarretta, papà di Noemi, bimba di 6 anni di Guardiagrele (Chieti) affetta da atrofia muscolare spinale (Sma1). Andrea è fondatore dell'associazione "Progetto Noemi" che opera per ottenere cure migliori e assistenza per bimbi con gravissime disabilità e sensibilizzare sul tema dei disagi vissuti dalle famiglie.

Proprio grazie all'incessante azione della Onlus - a cui si può devolvere il 5xmille - a Pescara è attivo, da marzo 2018, l'unico centro di riferimento regionale di terapia sub intensiva pediatrica.



Data ultima modifica 20 aprile 2019 ore 16:03