Stati generali Turismo dal 17 a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 14 DIC - Da lunedì 17 a mercoledì 19 dicembre prossimi a Teramo l'assessorato al Turismo della Regione Abruzzo ha promosso gli Stati Generali del Turismo, all'interno di #DestinazioneAbruzzo - step2. Il progetto promozionale, avviato lo scorso giugno a Pescara, vuole segnare un punto di partenza per la strategia di promozione turistica della Regione e tornerà la prossima settimana con un nuovo momento di condivisione delle azioni strategiche e operative da porre in atto per lo sviluppo del turismo abruzzese in sinergia con gli operatori locali. "Il turismo in Abruzzo è in fase di evoluzione - sottolinea l'assessore Giorgio D'Ignazio - e il nostro obiettivo è fare sistema, rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato attraverso un dialogo e un confronto continuo con gli operatori del territorio".