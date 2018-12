Lolli, rifiuti Roma se lo chiede Comune

(ANSA) - L'AQUILA, 14 DIC - "Abbiamo ricevuto da Ama e Regione Lazio una richiesta per ospitare in Abruzzo 70mila tonnellate di rifiuti indifferenziati del Comune di Roma. Una scelta molto difficile, ma non ci sottraiamo alla solidarietà, siamo disponibili a discutere, ma solo con una richiesta ufficiale non da Ama, perché non si tratta di un fatto tecnico, ma dal Comune, perché la questione è politica". Così il presidente vicario della Regione Abruzzo Giovanni Lolli sulla questione del trasferimento di altri rifiuti dal Comune di Roma alle discariche abruzzesi, come negli ultimi quattro anni. "Se non ci sarà atto formale dell'organo politico nessuna risposta, voglio sgombrare il campo dalle voci, portate avanti anche in Abruzzo, che il problema non è del Comune di Roma. Se è così, smetto di discutere. Detto questo, stiamo già approfondendo tecnicamente una questione non facile, ma apriremo ogni discorso solo per il trattamento, non sullo smaltimento perché le nostre discariche sono capienti, in futuro, solo per i rifiuti abruzzesi".