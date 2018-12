Disabili, ecco il taxi sociale gratuito

(ANSA) - PESCARA, 1 DIC - Al via l'esperimento di taxi sociale promosso dal Centro Servizi per il Volontariato di Pescara, in partnership con l'Associazione Sottosopra e con la società di noleggio mezzi di trasporto Morini Rent. Il progetto si chiama 'Tutti a bordo si parte' e inaugura un servizio di trasporto a chiamata per persone con disabilità. La presentazione il 5 dicembre prossimo alle 11.00 nella sede dell'associazione Sottosopra a Pescara in via Rubicone 13, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato. Interverranno il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, l' assessore comunale alle Politiche Sociali Antonella Allegrino, il presidente della Provincia Antonio Zaffiri, il coordinatore Csv Lorenzo di Flamminio, la presidente dell'associazione Sottosopra Cristina Celsi e l'area manager di Morini Rent Alessandro Dipilato. Il servizio è totalmente gratuito. La fase sperimentale del progetto avrà la durata di due mesi, è aperto a tutti e ci si potrà prenotare attraverso un numero telefonico e una mail dedicati.