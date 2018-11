Centro Antiviolenza Maja a Guardiagrele

(ANSA) - GUARDIAGRELE (CHIETI), 10 NOV - È stato inaugurato a Guardiagrele il Centro Antiviolenza Maja su iniziativa dell'amministrazione comunale e in collaborazione con il Centro Alpha di Chieti. Il centro è situato in via Occidentale 63, al piano terra del palazzo dei vigili, con orari dal lunedì al giovedì (10.30-12.30) e il venerdì (14.45-16.45). Il numero verde, attivo dal 12 novembre, è 800440905; già attivo il numero verde del centro antiviolenza Alpha di Chieti, 800432500. "Un centro antiviolenza - spiega l'assessore comunale alle politiche sociali, Inka Zulli - non è solo la struttura fisica, ma è soprattutto rete. La rete è fatta dalle istituzioni del territorio; ognuno per quanto di propria competenza è legato agli altri. Soltanto in questo modo il lavoro di appoggio e supporto alla donna può avere risultati positivi. La nostra rete, presente al completo è costituita dagli amministratori locali e regionali, dalle assistenti sociali, dalla Asl, dai Carabinieri, dalla Prefettura, la Questura, la Procura, la scuola".