In mostra ci saranno da "Love is in the Air" a "Girl with Balloon"; da "Queen Vic" a "Napalm", da "Toxic Mary" a "HMV", dalle prove di stampa per il libro "Wall & Piece" ai progetti discografici per le copertine di vinili e CD (nella foto, un graffito di Banksy a Park City, Utah, per il Sundance Festival)