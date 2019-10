Addio a Robert Forster, fu candidato all'Oscar per il suo ruolo in "Jackie Brown". FOTO

L'attore è deceduto venerdì 11 ottobre nella sua casa in California a causa di un tumore al cervello. La star aveva iniziato la sua carriera negli anni '60, al fianco di Marlon Brando e Liz Taylor in "Riflessi in un occhio d'oro", di John Houston. Nel 1969 recita in "America dove vai" (Foto di scena in "America dove vai" - Webphoto)