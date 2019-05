"A Fairy Tale in Red Times", le opere di artisti cinesi in mostra in Australia. FOTO

L'arte cinese celebra i dieci anni della White Rabbit Gallery. Per questo la National Gallery of Victoria (NGV) di Melbourne, in Australia, e la filantropa Judith Neilson hanno dato vita alla mostra "A Fairy Tale in Red Times: Works from the White Rabbit Collection". L'esposizione sarà aperta al pubblico dal 3 maggio al 6 ottobre 2019 (nella foto, l'opera “A Bunch of Happy Fantasies”, il direttore della galleria Tony Ellwood e la fondatrice della White Rabbit Gallery Judith Neilson)